La DGT recuerda que esta señal no admite despistes: incumplirla supone perder 4 puntos y enfrentarse a una sanción

Los carriles BUS-VAO son carriles de la calzada que se encuentran reservados para la circulación de autobuses y Vehículos de Alta Ocupación (VAO), cuyo objetivo es mejorar el tráfico y reducir los atascos, sobre todo en el acceso a grandes ciudades. Destaca el de la A-6 en Madrid, operativo desde 1995 y de carácter reversible. También el de la A-357–A-7056 en Málaga, activo desde 2022, y el de la V-21 en Valencia, que funciona en ambos sentidos para agilizar los accesos metropolitanos.

En este contexto, a mediados de enero, la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó la «Resolución de medidas especiales de regulación de tráfico para 2026» para «mejorar la fluidez de la circulación, reforzar la seguridad vial y optimizar el uso de la infraestructura existente durante los periodos de mayor demanda». Uno de los cambios más relevantes se refiere a los carriles VAO; hasta el 31 de diciembre de 2025, los turismos con distintivo ambiental «0 emisiones podían circular» por estos, aun cuando solo fueran ocupados por el conductor, pero la DGT ha eliminado esta exención.

Nuevas normas en los carriles VAO

«Hasta el año pasado, los turismos con distintivo ambiental clasificados en el Registro de Vehículos como 0 emisiones podían circular por los carriles VAO, aun cuando solo fueran ocupados por el conductor. La nueva Resolución prioriza la alta ocupación del vehículo frente al modo de propulsión del vehículo, de manera que el uso de los carriles VAO por parte de turismos con un único ocupante en vehículos con distintivo 0 emisiones, ECO, C o B quedará condicionado a la situación del tráfico y a la señalización que aparezca en los paneles luminosos de mensaje variable ubicados en los accesos a dichos carriles.

La adopción de esta medida, cuya implantación se hará de forma progresiva y en función del tráfico y de las necesidades de cada uno de los carriles VAO, responde tanto a la demanda de la ciudadanía como a las peticiones de las empresas de transporte público, Defensor del Pueblo que han trasladado a la DGT su preocupación por la progresiva pérdida de eficacia de los carriles VAO que afecta directamente a la regularidad y puntualidad del servicio, desincentivando su uso y perjudicando a miles de usuarios diarios que optan por el transporte público. En los últimos años se ha constatado un incremento significativo de turismos, incluidos vehículos eléctricos ocupados por una sola persona, que ha derivado en retenciones recurrentes en estos carriles», detalla el organismo dirigido por Pere Navarro.

Los carriles reservados para vehículos de alta ocupación (VAO) se encuentran repartidos por distintos puntos estratégicos del país. En la Comunidad de Madrid, destacan los tramos de la A-6 y la futura incorporación en la A-2 a lo largo del año. En la provincia de Granada, se ubican en la carretera GR-3211 entre Granada y La Zubia. En Sevilla, están presentes tanto en el Puente de la Señorita, que conecta Sevilla y Camas, como en la A-8057 entre Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache. En Málaga, se sitúan en accesos vinculados a la A-357 y la A-7056 hacia el Parque Tecnológico de Andalucía. En Mallorca, en las Islas Baleares, se implantarán en la Ma-19 cuando finalicen las obras de infraestructura. Por último, en Valencia, se localizan en la V-21 entre Albuixech y Alboraya, activándose en todos los casos según la señalización correspondiente.

En este contexto, surge la nueva señal cuadrada que muestra un rombo blanco sobre un fondo azul, la cual informa de la presencia de un carril VAO, reservado única y exclusivamente para vehículos en los que viajan varias personas. La multa por acceder a uno de estos carriles puede ascender hasta los 200 euros por circular sin el número mínimo de ocupantes o con un vehículo no autorizado. Además, en caso de reincidir, podría suponer la pérdida de cuatro puntos en el carnet.

Tecnología

La tecnología se ha convertido en un elemento clave para el diseño, control y operativa de este tipo de infraestructuras. Para garantizar una gestión eficiente e inteligente de esta solución de movilidad sostenible, cada vez más solicitada por los responsables de la red viaria, es necesario contar con sistemas como el balizamiento físico y luminoso, la gestión dinámica de los sentidos de circulación y accesos, así como cámaras de videovigilancia (CCTV) que permiten supervisar el tráfico en tiempo real.

La automatización para la respuesta ante incidentes permite actuar con rapidez y reducir el impacto de cualquier incidencia en la vía. Asimismo, se establecen protocolos de actuación claramente definidos para coordinar las intervenciones de los distintos servicios implicados. Todo ello se apoya en una operativa unificada en tiempo real de la infraestructura, que facilita la toma de decisiones coordinada. Además, la gestión dinámica del tráfico optimiza la circulación en función de las condiciones del momento, mientras que los modelos predictivos anticipan posibles congestiones o situaciones de riesgo.