El Ayuntamiento de Madrid lo hace oficial: se confirma cuándo se abre el túnel de la A-5 al tráfico

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha señalado este lunes que los trabajos de excavación del túnel de la A-5 se encuentran ya en su fase final y que la infraestructura podría abrirse al tráfico antes de que termine el año. El delegado ha explicado que la parte más complicada que queda por ejecutar es la unión entre el túnel antiguo y el nuevo. Una vez concluida la excavación, comenzarán los trabajos de instalaciones y el extendido del aglomerado.

Este túnel tendrá una configuración de tres carriles por sentido distribuidos en dos vanos. Los carriles situados más cerca de la mediana en ambas direcciones estarán destinados a uso bus-VAO, con señalización variable que permitirá ajustar su funcionamiento según las necesidades del tráfico. Según el Ayuntamiento de Madrid, esta flexibilidad hará posible aprovechar mejor la infraestructura.

La fecha en la que se abrirá el túnel de la A-5 en Madrid al tráfico

Las obras del túnel de la A-5 en Madrid continúan avanzando a buen ritmo y entran ya en su fase final. El proyecto, impulsado por el equipo de José Luis Martínez-Almeida, contempla un soterramiento de 5,1 kilómetros entre la avenida de Portugal y Batán. En total, la idea es enterrar la autovía y liberar más de 80.000 metros cuadrados en superficie, que se transformarán en el futuro Paseo Verde del Suroeste.

La excavación del túnel está prácticamente completada y la previsión es que la infraestructura pueda abrirse al tráfico antes de que acabe el año. Este proyecto es una de las actuaciones clave en la zona, ya que permitirá mejorar de forma significativa la circulación en uno de los principales accesos a la capital.

En estos momentos, la actuación más compleja es la unión entre el túnel antiguo y el nuevo. Una vez concluida la excavación, queda por delante es la fase más técnica del proyecto, que incluye la instalación de sistemas, ventilación, medidas de seguridad, salidas de emergencia y la conexión con la M-30, unos trabajos que se prolongarán varios meses tras finalizar la obra civil principal.

Si no hay retrasos, el calendario apunta a que el túnel podría empezar a utilizarse hacia finales de 2026, posiblemente en noviembre. Y cuando eso ocurra, la transformación será total: el tráfico desaparecerá de la superficie y el antiguo corredor de la A-5 dará paso a un gran eje verde con zonas peatonales, árboles y carriles bici, pensado para reconectar barrios como Lucero, Batán o Campamento, que durante décadas han estado separados por la autovía.

«La cubrición de la A-5 permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer. Los vehículos en superficie se reducirán en un 90 % y también las emisiones contaminantes. Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, redundando en la mejora de la seguridad vial en el entorno y se lograrán resolver los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla del Monte», explica el Ayuntamiento de Madrid.

Paseo Verde del Suroeste

El Paseo de Extremadura se convertirá en el llamado Paseo Verde del Suroeste, un gran eje pensado para los peatones que conectará barrios de Latina como Lucero, Aluche y Las Águilas con zonas de Moncloa-Aravaca como Campamento y Casa de Campo, separadas desde hace décadas por una carretera por la que pasan cada día alrededor de 80.000 vehículos.

Con la cubrición de la A-5 en Madrid, el objetivo es dar continuidad al bulevar peatonal de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer, enlazando con Madrid Río. El tráfico en superficie se reducirá de forma muy notable, en torno a un 90 %, lo que también ayudará a disminuir la contaminación. A la vez, se recuperará espacio para los vecinos y se mejorará la movilidad tanto a pie como en transporte público, además de aliviar atascos en puntos conflictivos como Batán o Boadilla del Monte.

El proyecto incluye también un carril bici bidireccional de unos 3,5 kilómetros que conectará con la red ya existente en la avenida de Portugal. Habrá aceras más amplias y 33 nuevas conexiones peatonales, lo que facilitará mucho los desplazamientos a pie y hará la zona más accesible y cómoda para el día a día.

«Para lograr máxima eficiencia energética, el Paseo Verde del Suroeste incorporará sistemas de generación de energía con fuentes renovables, con infraestructuras geotérmicas y fotovoltaicas para compensar, e incluso superar, todo el consumo del túnel por el que discurrirá la A-5 ya soterrada. Se va a implementar, además, una instalación fotovoltaica para la generación de energía limpia en la superficie que ayude a equilibrar el consumo del túnel y, a su vez, genere espacios de sombra integrados a lo largo del Paseo Verde del Suroeste», detalla el Ayuntamiento de Madrid.