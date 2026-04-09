La lista de barrios de Madrid que van a tener zona SER y parquímetros

Van a tener zona SER estos barrios de Madrid que reincorporarán los parquímetros y una serie de condiciones que debemos conocer si nos movemos por Madrid. Este servicio de estacionamiento regulado permite que las diferentes zonas siempre vayan teniendo plazas para aparcar, de otra forma se haría imposible, teniendo en cuenta la cantidad de coches que pueden estar en un mismo punto de la capital de España. Una de las más visitadas, pero también, donde trabajan miles de personas a diario.

Estaremos pendientes de unos barrios que empiezan a incorporar estos parquímetros destinados a hacer más fácil la vida de los vecinos y de los que visitan Madrid. Cada vez más, el coche se convierte en un elemento que tiene un alto coste, en especial, si contamos el mantenimiento y el hecho de tener que descubrir un elemento que puede cambiarlo todo. Es hora de conocer algunos barrios o calles en los que quizás hasta ahora no hemos pagado un euro, por aparcar, pero ahora tendremos que invertir un poco en ello. Esta lista te ayudará a conocer la nueva zona SER que va ganando terreno en Madrid.

Madrid tendrá estos nuevos parquímetros

Un elemento cono el parquímetro puede ayudarnos a obtener este seguro de aparcamiento. El tiempo es limitado para los coches, lo que hace que haya una afluencia mayor de sitios libres. Tenemos las horas o el tiempo contados, algo que puede servirnos para saber en todo momento este tipo de elementos que serán esenciales.

El aumento del número de parquímetros puede ser esencial que lo tengamos en cuenta antes de salir de casa. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo de una manera diferente. Este tipo de parquímetros que tenemos en mente va a llegar con mucha fuerza en algunos puntos de la capital.

En una ciudad que gana habitantes, pero también visitantes se hace necesario controlar los aparcamientos. De otra forma que acabaremos obteniendo un extra de buenas sensaciones sabiendo en todo momento lo que puede acabar pasando en estos días.

Un cambio que podría acabar siendo lo que nos dará ciertas sorpresas del todo inesperadas y que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en unos días en los que cada detalle contará de manera diferente. El Ayuntamiento de Madrid anuncia la llegada de la zona SER a estos barrios.

Esta es la lista de barrios de Madrid que van a tener zona SER

La zona SER de Madrid se expande y llegará cada vez a más barrios, de tal forma que deberemos estar muy pendientes de estos cambios que pueden hacer más fácil o difícil, dependiendo de cómo se mire o de dónde se venga, estacionar nuestro coche en la capital.

Tal y como explica el Ayuntamiento de Madrid: «Hasta ahora, el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) funcionaba de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h y, los sábados de 9:00 a 15:00 h. Los domingos y festivos no funcionaba. Con la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible se abre la puerta a ampliar los horarios. ¿Por qué? Para reducir la presión del tráfico (menos coches de no residentes saturando los barrios), más rotación y facilidad para los vecinos, además de mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad y fomentar el uso del transporte público. En este sentido, podrá funcionar más allá de las 21:00 h de lunes a viernes, prolongarse su horario los sábados e, incluso, activarse en domingos y festivos».

Siguiendo con la misma explicación, exponen la ampliación de la zona SER para mejorar el aparcamiento de los que viven en la capital de España: «Pero no se queda ahí. El SER se expande y llegará a 22 barrios (17 de ellos nuevos) repartidos en siete distritos: Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal y, por primera vez, Puente de Vallecas y Moratalaz. Con esto, el estacionamiento regulado pasará de estar presente en 13 distritos a cubrir 15. La implantación será gradual y dependerá del visto bueno de cada junta de distrito, tras consultar a vecinos y asociaciones. Se hará en dos fases: Antes del 31 de diciembre de 2029: se sumarán 11.372 plazas en barrios ya previstos en la ordenanza de 2021, como Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Opañel y San Isidro (Carabanchel) y Costillares (Ciudad Lineal). Antes del 31 de diciembre de 2035: llegará la gran expansión, con 66.120 plazas nuevas en barrios como Valverde, Lucero, Aluche, Puerta del Ángel, Vista Alegre, Zofío, Orcasur, Pueblo Nuevo, Marroquina, Vinateros y San Diego, entre otros. En total, el SER pasará de 181.493 plazas actuales a 258.985, lo que supone un incremento del 42,7 %, la mayoría destinadas a residentes.