Varios barrios de Madrid sorprenden con una bajada real del alquiler: precios que parecían imposibles hace un año

La vivienda en alquiler sigue siendo una de las grandes preocupaciones en España, y no precisamente por buenas noticias. Los precios llevan años tensionados, la demanda no deja de crecer y las ayudas no siempre cubren lo que muchas familias necesitan. El resultado es un mercado que, para muchos, se ha convertido en algo imposible y más si tenemos en cuenta que los precios alcanzaron en 2025 máximos históricos, con habitaciones en ciudades como Barcelona o Valencia que incluso se pagan ya como un pequeño estudio. En este contexto, Madrid parece que apuesta por la bajada del alquiler, con algunos barrios destacando.

En la capital, el coste de una vivienda media ya hace tiempo que alcanzó un precio medio que hace apenas una década parecía impensable. Por ejemplo, un piso de 90 metros ya se mueve entre los 440.000 y los 630.000 euros, según la zona. Y si hablamos de barrios “premium”, los precios se disparan aún más. Sin embargo, incluso en un escenario tan rígido, el mercado siempre deja hueco para sorpresas. Algunos barrios de la capital han comenzado a registrar bajadas reales en el precio del alquiler. No son desplomes, pero sí descensos significativos que hace solo un año parecían inalcanzables. Las cifras están ahí y apuntan a que en determinadas zonas se está produciendo un pequeño respiro que muchos no esperaban. Una bajada en el alquiler dentro de Madrid, que se debe conocer bien para encontrar por fin una vivienda asequible.

Varios barrios de Madrid sorprenden con una bajada real del alquiler

En el norte de Madrid hay un barrio que últimamente se menciona mucho por su bajada en la vivienda de alquiler. Hablamos de La Paz, dentro de Fuencarral – El Pardo, que este diciembre ha marcado la caída de precios más fuerte de toda la capital. Los informes de Fotocasa apuntan a un descenso cercano al 18%, suficiente para ver pisos de unos 80 metros situarse alrededor de los 1.000 euros, algo que hace un año habría parecido una rareza.

Pese a este ajuste, La Paz no ha cambiado de perfil. Sigue siendo una zona donde predominan familias con ingresos altos y profesionales que trabajan en empresas del entorno norte. La accesibilidad a la M-30, la cercanía al Hospital La Paz y la presencia de colegios y centros comerciales mantienen la demanda estable. Por eso, los pisos amplios de tres dormitorios y buena ubicación, continúan moviéndose fácilmente en torno a los 1.500 euros, con variaciones según el estado y la calle.

Lo que sí llama la atención es el contraste con el comportamiento general de Madrid. Con una caída media del 1,4% en la ciudad, un ajuste tan marcado en un solo barrio no pasa desapercibido. Algunos analistas apuntan a que puede deberse a un reajuste puntual después de meses de precios muy tensionados, mientras otros señalan que la presión de la demanda temporal está empezando a redistribuirse. Sea cual sea la causa, lo que está pasando en La Paz ha sorprendido incluso a los que siguen el mercado día a día.

Otros barrios con descensos inesperados

La Paz no está sola en esta tendencia, aunque su caída sea la más brusca. Otros barrios también presentan bajadas relevantes que reflejan un cierto reequilibrio interno en la ciudad. Entre ellos destacan:

Villaverde: –15,2%

El Pilar: –11,6%

Aluche: –10,3%

Carabanchel: –10,2%

Ventas: –8,6%

Ciudad Universitaria: –8,4%

Comillas: –7,7%

Delicias: –7,2%

Palos de Moguer: –7,1%

Chopera: –6,1%

Incluso Barajas muestra un descenso del 13,7% que rompe con la tendencia general del distrito.

Pese a estas variaciones, el patrón global de Madrid sigue siendo complejo. El metro cuadrado continúa por encima de los 20 euros al mes, una cifra que se explica en gran parte por la enorme presión de la demanda y la creciente oferta de alquiler temporal o de lujo, dos segmentos que reducen aún más la disponibilidad de viviendas asequibles.

Salamanca sigue siendo intocable

Mientras algunos barrios dan un pequeño respiro, otros mantienen su precio como si nada hubiera cambiado. El ejemplo más claro es Salamanca, que permanece como el distrito más caro de Madrid. Ni caídas, ni correcciones: el mercado se mantiene firme, alimentado por compradores e inquilinos dispuestos a pagar cifras que no se observan en el resto de la ciudad.

La falta de bajadas en Salamanca no sorprende a los expertos, que recuerdan que este distrito opera con una dinámica propia: alta demanda, escasa oferta, rotación internacional y un componente de vivienda de lujo que resiste incluso en momentos de inestabilidad económica.

¿Un cambio de tendencia o un ajuste puntual?

La pregunta que muchos se hacen ahora es evidente: ¿seguirán bajando los precios del alquiler? Los analistas piden cautela. Aunque los datos de diciembre son llamativos, lo cierto es que el escenario general para 2026 es poco halagüeño. Según el economista Gonzalo Bernardos, no hay señales claras de un descenso sostenido: «En 2026 y 2027 veremos precios al alza. No puedo avanzar mucho más, pero no espero un descenso drástico».

Para Bernardos, la única forma real de frenar el problema pasa por aumentar la oferta de vivienda, especialmente en el segmento asequible. Mientras esa construcción no llegue, la demanda seguirá ejerciendo presión y cualquier bajada puntual podría revertirse rápidamente.