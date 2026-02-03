Estos son los barrios de Madrid con los que los vecinos están más contentos, según una encuesta

Madrid es una ciudad en la que podemos encontrar un total de 131 barrios cada uno de ellos con sus lugares o rincones que no podemos perdernos. Pero al margen de visitar la ciudad como turista, lo cierto es que vivir en ella puede cambiar el concepto que se tiene de cada barrio. Algo que queda claro cuando se pregunta a los propios madrileños cómo valoran su barrio, su distrito y los servicios públicos que usan cada día. Y en este contexto, la última Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos, realizada a más de ocho mil vecinos, vuelve a dibujar un mapa muy claro de qué zonas generan más satisfacción y cuáles arrastran más inquietud. Toma nota porque estos son los barrios de Madrid, en la que los vecinos están más contentos y cuáles no.

Lo interesante de esta encuesta es que no se limita a preguntar por sensaciones generales. Para saber bien cómo se vive en los barrios de Madrid, se ha valorado el transporte, limpieza, vivienda, cultura, patrimonio o movilidad. Es decir, en todo aquello que forma parte del día a día de cualquier vecino, logrando como nota general un notable, y situando a Madrid entre las grandes ciudades mejor valoradas de Europa por sus propios residentes. Pero todavía con ese notable, hay diferencias claras entre distritos. Algunos rozan el sobresaliente y otros se quedan unos pasos por detrás, sobre todo por la preocupación creciente por la vivienda y el coste de vida. A continuación, analizamos qué barrios están más contentos con su entorno y cuáles muestran más preocupación, según los datos recogidos entre septiembre y octubre de 2025.

Los barrios de Madrid en los que los vecinos están más contentos

El distrito de Salamanca vuelve a coronar la encuesta, relativa al año 2025, con una puntuación de 8,1, la más alta de toda la ciudad. Los vecinos valoran especialmente la oferta cultural, las zonas comerciales, la seguridad percibida y el mantenimiento urbano. A esto se suma el acceso ágil al transporte público y la sensación de calidad de vida que transmite la zona. Salamanca ya había liderado la encuesta anterior y mantiene su posición sin cambios.

Muy cerca quedan Chamartín, Barajas y Hortaleza, todos con un 8 de nota media. En Chamartín destaca la movilidad, tanto por metro como por cercanías, además del equilibrio entre residencial y dotaciones públicas. Barajas sigue siendo uno de los distritos mejor valorados por limpieza, tranquilidad y servicios básicos. En Hortaleza pesa mucho la calidad de sus zonas verdes, bibliotecas y centros culturales, además de una buena percepción de seguridad y convivencia.

En conjunto, estos barrios conforman el bloque más satisfecho de toda la capital. Y lo hacen, sobre todo, por una combinación de elementos: buenas conexiones, servicios estables y una sensación de bienestar sostenida en el tiempo.

Los barrios menos satisfechos

En el lado opuesto aparecen los distritos donde los vecinos están menos contentos, aunque sus notas siguen dentro del notable. Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Tetuán registran una valoración de 7,4, la más baja de la encuesta.

Aquí influyen varios factores. En Puente y Villa de Vallecas, los vecinos señalan el desgaste urbano, la falta de mantenimiento en algunas zonas y las dificultades asociadas a la vivienda. Tetuán, por su parte, arrastra una percepción desigual en cuanto a limpieza y ruido, aunque conserva una vida cultural y comercial vibrante que equilibra parte de la nota. En Vicálvaro, el crecimiento rápido del distrito convive con una sensación de falta de servicios suficientes en algunos barrios periféricos.

Aun así, la valoración sigue siendo positiva. Ningún distrito baja del notable, lo que subraya que, pese a las diferencias internas, Madrid mantiene un nivel general de satisfacción estable.

Qué opinan los madrileños de su ciudad

La encuesta muestra un retrato muy parecido al de 2024. La satisfacción global con la vida en la ciudad se sitúa en 7,7, idéntica a la del año anterior. Y la percepción de calidad de vida, con un 6,9, tampoco varía. Donde sí hay cambios es en los problemas que más preocupan.

La vivienda se dispara como el principal quebradero de cabeza. Un 57,6 % de los madrileños la sitúan entre los tres grandes problemas de la ciudad, un salto enorme respecto al 37,5 % anterior. Le sigue la sanidad, que sube al segundo lugar, y el alto coste de la vida, que completa el podio.

En sentido contrario, bajan las preocupaciones por contaminación, limpieza y tráfico, lo que indica que los vecinos perciben una ligera mejora en estos aspectos. También se refuerza la imagen de Madrid como ciudad inclusiva: obtiene un 7,1 en amabilidad con el colectivo LGTBI y llega al 7 en relación con la infancia.

En cuanto a servicios públicos, los teatros municipales, las bibliotecas, el servicio de EMT Madrid y la protección del patrimonio histórico reciben una valoración de notable. En movilidad, el metro sigue siendo el gran protagonista, utilizado por un 68,8 %, seguido del autobús urbano con un 65,1 %. El coche baja al 49,8 %, una cifra que muestra el cambio progresivo de hábitos en la ciudad.