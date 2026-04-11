Hacienda confirma la norma: el día exacto en el que empieza a devolver el dinero de la Renta 2025

Cada vez que arranca una campaña de la Renta pasa lo mismo. Más allá de dudas con los datos o las deducciones, lo que realmente quiere saber la mayoría es cuándo llega el dinero en el caso de que el resultado sea a devolver. Y este 2026 no es diferente ya que desde que comenzó el plazo el pasado 8 de abril, muchos contribuyentes ya han presentado su declaración y están pendientes del ingreso.

Y hacerse la pregunta de si existe algún día en concreto en el que Hacienda empieza a devolver el dinero, resulta de lo más lógica, pero la respuesta no es única o tan directa como podríamos pensar. En realidad, no hay una fecha única que sirva para todos, aunque sí hay algunos detalles que ayudan a entender cómo funciona el proceso ya que no es lo mismo cuándo se puede empezar a cobrar y otra muy distinta es cuándo se cobra realmente. En la práctica, cada declaración sigue su propio ritmo y no siempre depende de lo rápido que se haya presentado.

El día en el que Hacienda empieza a devolver el dinero de la Renta 2025

Hacienda no marca en el calendario un día exacto para empezar a devolver el dinero de la Renta, sino que lo que hace es iniciar los pagos de forma progresiva desde los primeros días de campaña. Esto significa que, en cuanto una declaración está presentada y revisada sin problemas, puede salir a devolución. De hecho, hay casos en los que el dinero llega en cuestión de horas o en dos o tres días, sobre todo en declaraciones muy sencillas. Ahora bien, esto no quiere decir que todo el mundo vaya a cobrar rápido. Ni mucho menos, sino que hay contribuyentes que, aun presentando pronto, tienen que esperar varias semanas.

Tiene que ver con el hecho de que las devoluciones no siguen un orden de entrada. Tampoco dependen de si la cantidad es alta o baja. Lo que marca los tiempos es si Hacienda necesita revisar más o menos esa declaración. Es por ello que como decimos, las más sencillas, las que encajan sin incidencias, suelen resolverse antes. Pero si hay algo que comprobar, como deducciones específicas, cambios de situación familiar o ingresos menos habituales, el proceso se alarga, aunque se haya presentado el primer día.

El plazo máximo sí está claro

Donde no hay dudas es en el límite. Hacienda tiene seis meses para devolver el dinero desde que termina la campaña. Es decir que como el plazo acaba el 30 de junio, eso lleva la fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de ahí, si no ha pagado, empieza a correr el interés de demora automáticamente. En caso de que la declaración se haya presentado fuera de plazo, ese contador de seis meses empieza desde el momento en que se entrega. Es decir, cuanto más tarde se presente, más se puede retrasar la devolución.

Qué hacer si no llega el dinero

Si pasan los meses y la devolución no llega, lo primero es comprobar el estado de la declaración. Se puede hacer fácilmente desde la web de la Agencia Tributaria, donde aparece si está en tramitación, en revisión o ya ha sido emitida la devolución. En la mayoría de los casos, el retraso tiene que ver con comprobaciones internas, de modo que no siempre significa que haya un problema grave, pero sí que el expediente necesita más tiempo.

Aun así, quien lo necesite puede presentar una solicitud de revisión o incluso una queja formal. También es posible acudir a una oficina para que informen directamente del estado del trámite. Eso sí, no hace falta reclamar para que se apliquen intereses si se supera el plazo. Hacienda los añade automáticamente sin que el contribuyente tenga que hacer nada.

Cuánto suele devolver Hacienda

Las cantidades varían bastante según cada situación, pero hay algunas referencias que sirven para orientarse. Por ejemplo, en trabajadores con ingresos entre 22.000 y 35.200 euros, la devolución suele moverse entre los 400 y los 900 euros. Esto depende sobre todo de las retenciones aplicadas durante el año y de las deducciones que se puedan incluir.

En jubilados también puede haber devolución si las retenciones han sido superiores a las necesarias o si se aplican beneficios fiscales por circunstancias personales o familiares. En el caso de los autónomos, todo depende mucho de cómo se haya llevado la contabilidad durante el año. Incluir correctamente los gastos deducibles puede marcar una diferencia importante en el resultado final.

Fechas clave que conviene tener en cuenta

Más allá del dinero, hay fechas que conviene no perder de vista durante la campaña:

8 de abril: inicio de la campaña

29 de abril: se puede pedir cita telefónica

6 de mayo: comienza la atención telefónica

29 de mayo: se abre la cita presencial

1 de junio: arranca la atención en oficinas

25 de junio: último día para domiciliar pagos

30 de junio: fin del plazo

Son fechas importantes porque condicionan cómo y cuándo se puede presentar la declaración, especialmente para quienes prefieren hacerlo con ayuda.

En resumen, Hacienda puede empezar a devolver el dinero prácticamente desde el inicio de la campaña, pero no hay un día exacto que garantice el cobro inmediato. Cada declaración se revisa por su cuenta y los plazos varían según cada caso. Lo único seguro es el límite: si todo está en orden, el dinero debería llegar antes de que acabe el año.