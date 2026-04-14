Confirmado por Hacienda: 23 deducciones de la Renta 2026 si vives en la Comunidad de Madrid

La campaña de la Renta arrancó el 8 de abril y, como cada año, hay quien ya la ha presentado en cuanto ha visto el borrador, pero también hay quien la va dejando unos días más por si puede encontrar alguna o varias deducciones, y lo cierto es que hacen bien ya que en muchos casos no es cuestión de prisa, sino de revisar con calma y más si vives en una ciudad como Madrid.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay bastantes deducciones autonómicas que no siempre se aplican solas. Algunas sí aparecen automáticamente, pero otras dependen de que el contribuyente las conozca y las marque. Y ahí es donde muchos acaban pagando más de lo que deberían. Además, casi todas tienen un límite de ingresos. Por lo general, están pensadas para quienes no superan los 30.930 euros al año (o 37.322 en declaración conjunta), aunque hay excepciones. Con ese contexto claro, este es el repaso completo para no dejarse nada.

Deducciones en Madrid por familia, hijos y cuidados

Aquí es donde más opciones hay de deducciones en Madrid, sobre todo si has tenido hijos recientemente o convives con personas dependientes.

Si has tenido un hijo o has adoptado, puedes deducirte 721,70 euros por cada uno si el nacimiento o la adopción es reciente (a partir de 2023). Si fue antes, la cantidad baja a 600 euros. No se queda solo en ese año, también se puede aplicar en los dos siguientes.

por cada uno si el nacimiento o la adopción es reciente (a partir de 2023). Si fue antes, la cantidad baja a 600 euros. No se queda solo en ese año, también se puede aplicar en los dos siguientes. En adopciones internacionales, la cifra es la misma (721,70 euros ) y, además, se puede sumar a la anterior.

) y, además, se puede sumar a la anterior. Si acoges menores en casa, la deducción cambia según cuántos sean, pero se mueve entre algo más de 600 y cerca de 930 euros.

la deducción cambia según cuántos sean, pero se mueve entre algo En el caso de acoger a una persona mayor de 65 años o con discapacidad sin cobrar por ello y sin parentesco cercano, la deducción sube bastante: 1.546,50 euros por persona.

sin cobrar por ello y sin parentesco cercano, la deducción sube bastante: También hay una ayuda para quienes tienen a su cargo a padres o familiares mayores o con discapacidad: 515,50 euros por cada uno.

Si has contratado a alguien para cuidar a un menor de 3 años o a una persona dependiente, puedes deducirte parte de las cotizaciones: el 25%, con un máximo de 500 euros (600 si eres familia numerosa).

o a una persona dependiente, puedes deducirte parte de las cotizaciones: Y si tienes dos o más hijos y unos ingresos ajustados, hay una deducción adicional del 10% sobre la parte autonómica del impuesto.

Deducciones relacionadas con la vivienda

La vivienda sigue siendo uno de los grandes gastos, así que no sorprende que haya varias deducciones en este apartado y que puedes aplicar perfectamente en Madrid, tanto si alquilas como si eres propietario.

Si vives de alquiler y tienes menos de 40 años, puedes deducirte el 30% de lo que pagas, con un tope que ronda los 1.237 euros al año.

y tienes de lo que pagas, con un tope que ronda los 1.237 euros al año. Para propietarios que alquilan, también hay una pequeña deducción por gastos como seguros o reparaciones , aunque aquí el límite es más bajo.

que alquilan, también hay una pequeña deducción por , aunque aquí el límite es más bajo. Si tenías una vivienda vacía y decides ponerla en alquiler, hay una deducción fija de 1.000 euros.

Otro punto importante es la subida de las hipotecas : se puede deducir el 25% del aumento en los intereses que estás pagando, con un máximo de 300 euros.

: se puede deducir el 25% del aumento en los intereses que estás pagando, con un máximo de 300 euros. Los menores de 30 años que estén pagando un préstamo para comprar su vivienda también pueden deducirse parte de los intereses, hasta unos 1.031 euros.

también pueden deducirse parte de los intereses, hasta unos 1.031 euros. Y si has comprado casa tras tener un hijo o adoptar, existe una deducción del 10% del valor, repartida durante diez años.

Deducciones por estudios y formación

Aquí no hay tantas, pero pueden ser interesantes si tienes hijos estudiando o estás pagando formación superior.

En educación, se pueden deducir parte de los gastos de escolaridad, idiomas o incluso uniformes , aunque cada uno con su porcentaje y sus límites.

, aunque cada uno con su porcentaje y sus límites. Si tienes un préstamo para estudios universitarios (grado, máster o doctorado), puedes deducirte todos los intereses que pagues.

Incentivos para vivir fuera de las grandes ciudades

Madrid también intenta atraer población a zonas menos habitadas, y lo hace con algunas deducciones específicas.

Si te mudas a un municipio en riesgo de despoblación , puedes aplicar una deducción de algo más de 1.000 euros el año del cambio y el siguiente.

, puedes aplicar una el año del cambio y el siguiente. Si además compras vivienda allí, hay otra deducción del 10% del valor, que se reparte en varios años.

Donaciones e inversiones

Este bloque es menos conocido, pero también tiene su impacto si encajas en alguno de estos casos.

Las donaciones a fundaciones o entidades deportivas permiten deducirse un 15% de lo aportado.

permiten deducirse un Si inviertes en empresas nuevas , el porcentaje sube bastante: hasta un 40%, con un límite cercano a los 9.300 euros.

, el porcentaje sube bastante: hasta En el caso de empresas que cotizan en mercados alternativos, la deducción es del 20%.

También se ha introducido una deducción específica para personas que vienen del extranjero e invierten en Madrid.

Otras situaciones que también cuentan

Para terminar, hay dos casos concretos que muchas veces se pasan por alto.

Si este año has obtenido el título de familia numerosa, puedes deducirte una parte importante de la cuota autonómica : la mitad si es categoría general y el total si es especial.

puedes : la mitad si es categoría general y el total si es especial. Y si eres menor de 35 años y has empezado a trabajar por tu cuenta, hay una deducción fija de 1.031 euros.

Al final, la clave no está en conocer una o dos deducciones, sino en revisar todo el conjunto. Porque muchas son compatibles entre sí y, sumadas, pueden reducir bastante lo que pagas. Por eso, antes de darle al botón del borrador es mejor que repases la situación que tuviste en 2025 y tal vez alguna de estas 23 deducciones se ajustan perfectamente a tu declaración.