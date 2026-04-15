Preocupación por el estado de salud de Andrés Pajares: la foto que ha hecho saltar las alarmas

La preocupación por el estado de salud de Andrés Pajares ha aumentado en las últimas horas tras hacerse pública una imagen que el propio intérprete compartió desde el hospital, donde permanece ingresado después de someterse a una nueva intervención quirúrgica. A sus 86 años, el actor vuelve a enfrentarse a un episodio médico que reaviva la atención sobre su delicada situación física, marcada desde hace tiempo por problemas de espalda.

El propio Pajares ha sido quien ha confirmado su paso por quirófano, explicando con naturalidad el motivo de su ingreso y agradeciendo la labor del equipo médico que le ha atendido. En su mensaje, el actor señalaba que se trataba de «otra operación de columna superada», al tiempo que expresaba su reconocimiento a los especialistas responsables de la intervención.

La operación se ha llevado a cabo en el Hospital La Milagrosa de Madrid, un centro donde ya ha sido tratado en anteriores ocasiones debido a sus problemas crónicos de salud. Como no podía ser de otra forma, en OKDIARIO tenemos todos los detalles.

La operación de Andrés Pajares

La cirugía practicada en esta ocasión estaba relacionada con complicaciones derivadas de intervenciones anteriores en la espalda, una dolencia que el actor arrastra desde hace años y que ha condicionado de manera significativa su calidad de vida.

Según hemos podido saber, el procedimiento tenía como objetivo revisar los implantes colocados en operaciones previas, una práctica habitual en pacientes con historial quirúrgico complejo en la columna vertebral. Aunque la intervención se ha desarrollado sin incidencias destacables, la necesidad de volver al quirófano evidencia la persistencia de su problema médico.

En los últimos tiempos, Andrés Pajares ha experimentado dificultades de movilidad que le han obligado a reducir considerablemente su actividad pública y profesional. El seguimiento médico constante, junto con tratamientos específicos para el control del dolor, forma parte de su rutina diaria desde hace años. Esta situación ha provocado que sus apariciones sean cada vez más esporádicas, centrando su vida en el ámbito privado y en los cuidados necesarios para mantener cierta estabilidad física.

Un momento muy complicado

A la situación física se suma un factor emocional que ha marcado profundamente al intérprete en los últimos meses: la pérdida de Fernando Esteso, su famoso compañero. La relación entre ambos trascendía lo profesional, convirtiéndose en un vínculo personal que el propio Pajares ha definido en varias ocasiones como una amistad fraternal.

Durante la misa celebrada en la iglesia de San Sebastián, el actor relató cómo recibió la noticia del fallecimiento, en un testimonio que reflejaba la intensidad del golpe emocional. Según explicó, fue su mujer quien le comunicó la muerte de Esteso, en un momento que describió como inesperado y difícil de asimilar. La reacción inmediata, marcada por la incredulidad y el desconcierto, puso de manifiesto hasta qué punto la pérdida de su compañero ha afectado a su estado anímico.

En declaraciones posteriores, Pajares resumió la dimensión de esa pérdida con palabras que evidencian la profundidad del vínculo que mantenían. Para él, la muerte de Esteso ha marcado un antes y un después, de ahí que haya tanta gente preocupada por su estado de ánimo. Esta circunstancia añade una carga emocional significativa a un momento ya de por sí complejo desde el punto de vista físico.

Preocupación por Andrés Pajares

La combinación de problemas médicos persistentes y un contexto emocional delicado sitúa al actor en una etapa especialmente sensible. Aunque la intervención quirúrgica ha sido superada con éxito, el proceso de recuperación requerirá tiempo, reposo y un seguimiento especializado que garantice la estabilidad de los implantes . A su edad, cualquier procedimiento de este tipo implica precauciones adicionales y una vigilancia médica más estrecha.

En este sentido, el entorno cercano del actor juega un papel fundamental, tanto en el acompañamiento durante la recuperación como en el apoyo emocional necesario tras los acontecimientos recientes. La discreción que siempre ha caracterizado a Andrés Pajares en relación con su vida privada se mantiene también en esta etapa, limitando la información disponible a las comunicaciones que él mismo decide compartir.

La imagen publicada desde el hospital, lejos de ser un gesto anecdótico, ha servido para poner de relieve una realidad que se arrastra desde hace tiempo. La salud del actor continúa siendo frágil, condicionada por dolencias crónicas que requieren atención continua y que, en ocasiones, obligan a intervenciones como la que acaba de superar.

Mientras tanto, el mundo del espectáculo permanece atento a su evolución, consciente de la relevancia de una figura que ha dejado una huella profunda en la historia del cine español. La prioridad, en este momento, es su recuperación, en un proceso que combina cuidados médicos y fortaleza personal ante una etapa especialmente exigente.