Fernando Esteso y Andrés Pajares: ‘Lazos de sangre’ da a conocer la historia de su pacto secreto

Fernando Esteso y Andrés Pajares ha vuelto a ser protagonistas por un día gracias a Lazos de sangre, el programa de TVE que repasa las vidas de algunos de los famosos más queridos de nuestro país. El espacio ha desvelado algunos de los secretos que solo los dos protagonistas conocen, como el pacto que hicieron cuando todavía no eran conocidos.

Amados y odiados por muchos, se convirtieron en la pareja cómica de moda y siguen en el recuerdo de millones de personas, pero lo cierto es que en su carrera apenas trabajaron durante cuatro años juntos. Fue entre 1979 y 1983, aunque en ese espacio de tiempo pudieron grabar hasta nueve películas, un ritmo vertiginoso de trabajo por el que puede parecer que estuvieron mucho más tiempo juntos trabajando.

Pero su relación viene de antes, ya que se conocieron en el año 1965 como compañeros de un espectáculo, comenzando ahí una amistad que más tarde les llevaría al éxito. Fue en esos momentos cuando solo eran amigos cuando hicieron un pacto que les unió para siempre. «El primero que llegase a ser popular, rescataría al otro», ha dicho Esteso ante las cámaras de La 1.

Mariano Ozores une a Andrés Pajares y Fernando Esteso en la gran pantalla. Juntos realizarían 9 películas que fueron un auténtico éxito en la taquilla.🎥#LazosPajaresyEsteso

⭕️ https://t.co/hfj55BbRy2 pic.twitter.com/euqV0UsVWD — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 10, 2024

El gran ‘culpable’ de que esta pareja llegase a triunfar fue el director de cine Mariano Ozores, que les hizo trabajar juntos de nuevo, pero esta vez en el cine. Ambos ya habían triunfando en sus carreras por separado, pero él consiguió que los nombres de Fernando Esteso y Andrés Pajares estuvieran unidos para siempre.

Por qué se separaron Fernando Esteso y Andrés Pajares

A pesar de que llegaron a conseguir que sus cintas recaudasen hasta 13 veces más de lo que habían costado, llegó un momento en el que decidieron separar sus caminos. Aunque fueron una de las pocas parejas artísticas que se han llevado bien, y que lo siguen haciendo, terminaron por querer llevar caminos muy diferentes en sus carreras.

«Cada uno por su lado había tenido éxito y él también tenía ganas de hacer otro tipo de cine y yo quería seguir haciendo reír», ha explicado Esteso sobre su separación. Eso no supuso romper su amistad pese a lo que muchos puedan pensar, con el paso de los años siguen siendo amigos aunque no hayan trabajado juntos o no sea habitual verles en televisión.

Andrés Pajares consigue su primer (y único) Goya con la película ‘Ay, Carmela’, de Carlos Saura. Sin duda, todo un punto de inflexión en su carrera.#LazosPajaresyEsteso

⭕️ https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/962uWLmmS6 — La 1 (@La1_tve) July 10, 2024

En ese momento, Pajares decidió que tenía «más ambiciones» y quería demostrar al público que podía interpretar otro tipo de papeles alejados de las películas del destape. Fue en el año 1990 cuando la crítica de todo el mundo se rindió ante su papel en Ay, Carmela, película en la que trabajó a las órdenes de Carlos Saura y compartió cartel con Carmen Maura.

El éxito no fue solo en nuestro país, ya que en festivales de todo el mundo su trabajo se vio reconocido, ganando el premio a Mejor actor en el festival de Montreal. Pero fue en los Goya donde consiguió su esperado reconocimiento al ganar el premio a Mejor actor protagonista ante leyendas de la interpretación como Imanol Arias y Antonio Banderas, con los que estaba nominado.