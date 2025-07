La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 11 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 634 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Catalina no ha dudado un solo segundo en defender su postura respecto a la justicia social. ¿De qué forma? Enfrentándose no solamente al Barón de Valladares, sino también a su propia familia. Martina y Jacobo, por su parte, han optado por conspirar a sus espaldas. En el hangar, Enora ha hecho saber a Manuel de la tensa conversación que ha tenido con Leocadia, en la que le ha hecho saber que su presencia no es de su agrado, ni mucho menos. Algo que va a marcar un antes y un después, indudablemente.

Cristóbal no duda en continuar tomando una serie de medidas drásticas en el servicio de palacio. A partir de ese momento, y sin dar lugar a una posible discusión, supervisará todos y cada uno de los movimientos de la señora Arcos. En cuanto a Ricardo, parece que ha recibido una de cal y otra de arena, puesto que, a pesar del disgusto por lo ocurrido con el puesto de Rómulo, Ballesteros ha accedido a readmitir a Santos. A pesar de todo, no van a trabajar juntos como era habitual, ya que Ricardo va a dejar de ser mayordomo para ser ayudante de cámara del Marqués de Luján. Curro está convencido de que Cristóbal no va a dudar en tratarle como el bastardo del Marqués, mientras que el enfrentamiento entre Ángela y Leocadia ha tomado un giro completamente inesperado. Todo ello mientras Lope parece haber conseguido hacerse con la confianza de Federico.

¿Qué sucede en el capítulo 635 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 14 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Lope se da cuenta de que su tiempo en la casa de los Duques de Carril llega a su fin. El futuro del palacio del Marqués de Luján va a estar en el aire después de que Martina decida amenazar una drástica decisión. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, Leocadia y Lorenzo han trazado un nuevo plan con el objetivo de manipular a Ángela y que, de una vez por todas, se marche a Suiza. Hasta tal punto que los dos acabarán teniendo un tenso enfrentamiento cuando nada salga como ellos esperaban. Todo ello mientras Catalina hace todo lo que está en su mano para tratar de obtener el apoyo de Martina.

A pesar de los esfuerzos, todo experimenta un giro drástico como consecuencia de un grave percance familiar. Se trata de algo por lo que la joven se ve obligada a tener claras sus prioridades. Curro y Ángela, por su parte, continúan disfrutando de su romance en secreto. En esta ocasión, los jóvenes deciden compartir uno de los momentos más íntimos hasta la fecha. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.