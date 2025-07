No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 10 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 633 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han visto cómo el Marqués de Luján se ve en la obligación de intervenir para que el Barón de Valladares no se convierta en un grave problema en un futuro no muy lejano. Catalina se muestra más que decidida a impedirlo, al tener en mente una idea bastante mejor. Cristóbal ha llegado a palacio pisando fuerte, teniendo en claro que quiere conocer mucho mejor a todos y cada uno de los miembros del servicio.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Ballesteros no ha dudado un solo segundo en poner a Santos en el disparadero, hasta tal punto que su reincorporación parece pender de un hilo. Curro y Ángela no han dudado en aprovechar cada oportunidad que se les ha presentado para irse conociendo cada vez más a fondo. Es más, en un momento dado, ella se ve en la obligación de parar los pies al joven. Quien no parece hacerlo es Cristóbal, que decide hacer hincapié en la constante presencia de Catalina en la planta del servicio. En cuanto a Lope, a pesar de sus esfuerzos, parece que no está sacando provecho de su paso por la casa del Duque de Carril. A pesar de todo, parece que don Gonzalo se queda verdaderamente impactado y sin palabras ante una visita verdaderamente inesperada. ¡Se ha quedado sin palabras, y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 634 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 11 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Catalina no ha dudado un solo segundo en defender su visión de justicia social. ¿De qué forma? Enfrentándose no solamente al Barón de Valladares, sino también a su propia familia. Y lo hace sin importarle en absoluto las consecuencias.

Jacobo y Martina, por su parte, optan por conspirar a sus espaldas para tratar de salirse con la suya. Respecto al hangar, Enora informa a Manuel de la conversación que ha tenido con Leocadia, dejando muy claro que su presencia parece no ser del agrado de la socia mayoritaria. Algo que va a marcar un antes y un después, inevitablemente.

En cuanto a Cristóbal, sigue tomando medidas profundamente drásticas en el servicio. Un ejemplo lo vemos en que, a partir de ahora, supervisará todos los pasos de Petra. Ballesteros ha dado una alegría a Ricardo al darle la noticia de la readmisión de Santos, mientras que, en el palacio de los Duques de Carril, Lope ha logrado ganarse la confianza de Federico. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.