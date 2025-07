La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 9 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 632 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo la llegada de Cristóbal Ballesteros como nuevo mayordomo ha marcado un antes y un después en palacio. La familia no solamente reacciona con sorpresa e indignación, sino que también el servicio se muestra profundamente decepcionado. Ricardo, por su parte, se ve obligado a hacer frente al durísimo golpe que ha supuesto no ser escogido para ese puesto que el señor Arcos dejaba libre.

A pesar de todo, se ve sorprendido con una visita verdaderamente inesperada que ha conseguido alegrarle muchísimo el día. Toño, por su parte, también está feliz al saber que Manuel ha tomado la decisión de contratar a Enora. Martina y Catalina, por su parte, continúan enfrentadas por la manera en la que deben llevar la finca. Todo ello mientras el Duque de Carril ha recibido una inquietante noticia: Esmeralda ha desaparecido. Las consecuencias de lo ocurrido preocupan muchísimo no solamente a Curro, sino también a Pía y Vera. Ángela y el lacayo han tomado la decisión de aprovechar cada momento que tienen juntos. Es más, la joven ha reunido las fuerzas suficientes para enfrentarse, finalmente, no solamente a Leocadia sino también a Lorenzo. Su objetivo es imponer su voluntad respecto a su permanencia en el palacio del Marqués de Luján. A como dé lugar y sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 633 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 10 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria vamos a poder ver cómo el Marqués de Luján se ve en la obligación de intervenir para que el barón de Valladares no sea un problema. Catalina trata por todos los medios de impedirlo, puesto que se le ha ocurrido una sorprendente idea.

Cristóbal ha llegado a palacio pisando fuerte. Tanto es así que se muestra más que decidido a seguir con su idea de ir conociendo, cada vez más, al servicio. El nuevo mayordomo no tarda en poner a Santos en el ojo del huracán, hasta tal punto que su reincorporación ha comenzado a estar en el aire.

Curro y Ángela aprovechan cada momento que se les presenta para conocerse cada vez más, hasta tal punto que ella, en un momento dado, se ve obligada a pararle los pies. Cristóbal, por su parte, critica la presencia de Catalina en la planta del servicio, mientras que Gonzalo se queda descolocado al recibir una inesperada visita. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.