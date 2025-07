No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado martes 8 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 631 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Ángela, tras la bonita declaración de amor por parte de Curro, ha tomado la firme decisión de quedarse en palacio. Y lo hace para afrontar todo lo que sea necesario, pero de la mano del lacayo. Manuel ha descubierto que, tras las ideas sobre las mejoras de los motores, no está Toño sino Enora. De ahí que haya dado el paso de contratarla para que colabore con ellos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo la llegada de un noble arrendatario ha conseguido alertar a Catalina y a Marta de las negativas consecuencias de las medidas que tanto Adriano como la hija del Marqués están tomando para la gestión de la finca. Curro ha reunido a Vera y a Pía para mostrarles una noticia en el periódico que va a dar un gran vuelco a la investigación que están llevando respecto a Joyerías Llop. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Es evidente que el señor Arcos ha dejado un gran vacío en palacio, pero lo importante es que sea feliz de una vez por todas junto a Emilia. Todos en el servicio están convencidos de que Ricardo es el sustituto natural de Rómulo en palacio. ¡Él está verdaderamente ilusionado! Pero lo cierto es que Leocadia parece tener otro tipo de planes.

¿Qué sucede en el capítulo 632 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 9 de julio?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo la llegada de Cristóbal Ballesteros como nuevo mayordomo ha supuesto un antes y un después en palacio. La familia reacciona con cierta sorpresa e indignación, pero el servicio se siente muy traicionado, ya que no entienden cómo han dado ese paso sin ningún tipo de explicación.

Ricardo se enfrenta al durísimo golpe de que no hayan pensado en él para cubrir el puesto que ha dejado el señor Arcos. Por si fuera poco, Toño se alegra muchísimo de que Manuel haya contratado a Enora, mientras Martina y Catalina continúan enfrentadas como consecuencia de la manera tan diferente que tienen ambas de llevar la finca.

El duque de Carril se ve sorprendido al recibir una inesperada noticia, como es la desaparición de Esmeralda. Unas consecuencias que preocupan muchísimo a Vera, Curro y Pía. Ángela y el lacayo aprovechan cada instante que tienen juntos. Hasta tal punto que la joven ha reunido el valor necesario para enfrentarse de una vez por todas tanto a Leocadia como a Lorenzo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.