La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado viernes 4 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 630 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Martina y Catalina siguen disputándose el control de la finca. Toño y Enora, por su parte, van afianzando su conexión al trabajar juntos en el hangar. Manuel no tarda en darse cuenta de su complicidad, por lo que se siente profundamente desconcertado. Lope sigue adelante con la peligrosa misión de adentrarse en el palacio de los Duques de Carril. Para sorpresa del joven, Jacinto le pilla con las manos en la masa.

Pero, por suerte, la intervención de Amalia logra salvarle. Ahora es ella la que no tarda en pedir respuestas al cocinero, ya que quiere saber el verdadero motivo por el que se encuentra en ese lugar. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Rómulo y Emilia, finalmente, se han dado el “sí, quiero” en una emotiva ceremonia en palacio. Cuando llega el momento de marcharse, los miembros del servicio se reúnen para despedirse de él como se merece. Lejos de que todo quede ahí, Catalina ha querido acompañar al señor Baeza a la planta noble, donde la familia no duda un solo segundo en hacerle un bonito homenaje. Lo cierto es que no merece menos, después de todos los años que ha pasado a su lado. Ángela ha tomado la decisión de marcharse en secreto a Suiza para tratar de escapar de la constante presión a la que está sometida por parte de Lorenzo y Leocadia.

¿Qué sucede en el capítulo 631 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 8 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Ángela, tras la preciosa declaración de amor de Curro, ha decidido quedarse en palacio para afrontar todo lo que venga. Manuel, finalmente, ha descubierto que tras las ideas sobre las mejoras de los motores no está Toño, sino Enora. Así pues, no duda un solo segundo en contratarla para que colabore con ellos.

La llegada de un noble arrendatario alerta a Martina y a Catalina de las negativas consecuencias de las medidas que la hija del Marqués de Luján y Adriano están tomando en la gestión de la finca. Curro ha mostrado a Vera y Pía una noticia en el periódico que, desde luego, va a dar un gran vuelco a la investigación que están llevando respecto a Joyerías Llop. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver que el señor Arcos ha dejado un gran vacío en palacio, pero lo más importante es que sea completamente feliz junto a Emilia. Todos en el servicio están verdaderamente convencidos de que Ricardo va a convertirse en el sustituto natural del señor Baeza. Sin embargo, Leocadia parece que tiene unos planes completamente diferentes. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.