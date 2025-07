La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, fascinante y espectacular que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 3 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 629 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Toño ha conseguido hacer venir a Manuel al hangar para dejarle completamente sin palabras con la pieza que ha propuesto Enora. Eso sí, no ha dudado un solo segundo en hacerla pasar como suya. Con la marcha de Rómulo, es evidente que se marcha el alma del servicio de este palacio. Algo que el Marqués de Luján sabe a la perfección, por lo que no duda en tener otro gesto con él.

María Fernández no duda un solo segundo en mostrarse completamente fiel a sus sentimientos. Hasta tal punto que no deja pasar la oportunidad que se le ha presentado para compartir con él todos y cada uno de sus pensamientos respecto al vínculo que han creado. Todo ello mientras Lope empieza a sentirse al límite, puesto que no esperaba que la misión de infiltrarse en la casa de los Duques de Carril fuese a ser algo tan sumamente complicado. El cocinero no tenía ni la más remota idea de que el padre de Vera iba a hacerle un impresionante interrogatorio en busca de respuestas. Algo que nunca antes había experimentado y que consigue llevarle al límite. Aun así, es consciente del motivo por el que está dando este importante paso, por lo que no duda en armarse de valor para conseguir su objetivo principal, sin importar en absoluto las consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 630 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 4 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Martina y Catalina continúan con la disputa por el control de la finca. Enora y Toño, por su parte, siguen fortaleciendo su conexión. Manuel se da cuenta de que existe cierta complicidad entre ellos, por lo que se muestra profundamente desconcertado por lo que ve.

Lope sigue adelante con su peligrosa misión en el palacio de los Duques de Carril. Aun así, el secretario consigue sorprenderle. Por fortuna, la intervención de Amalia ha logrado salvarle. Por el momento. Ahora bien, ella no tarda en exigirle respuestas para conocer la verdadera razón por la que ha querido infiltrarse en su casa.

Emilia y Rómulo se dan el «sí, quiero» en una emotiva ceremonia. Al llegar el instante del adiós, los miembros del servicio se reúnen para despedirle como se merece. Catalina no duda un solo segundo acompañar al señor Baeza a la planta noble, donde la familia decide rendirle homenaje. ¡Un instante muy emotivo! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.