Ni ‘Interstellar’ ni ‘Dune’: ésta es la mejor película de ciencia ficción del siglo y no hay discusión

El género del sci-fi ha dado grandes alegrías a la comunidad cinéfila. Desde los albores del celuloide con el trabajo de George Méliès, hasta la autoría fundamental de 2001: Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Sin embargo y a diferencia de otras tipologías como el western, la herencia de autores como Julio Verne o Mary Shelley permanece vigente en el presente y tiene un prometedor futuro, como bien demuestran estrenos de la talla de Proyecto Salvación o The Dog Stars, los cuales podremos ver a lo largo del próximo 2026. No obstante, en la actualidad no podemos pasar por alto la que a todas luces es la mejor y más infravalorada película de ciencia ficción de este siglo.

No, no hablamos ni Interstellar ni de Dune. Pues el filme de culto a reivindicar no contó ni con un elenco conocido ni tampoco con un presupuesto abultado. Ya que se basta de su original e intrigante punto de partida para mantener al espectador a la pantalla durante su hora y media de duración. Sin más dilación, nos referimos a Coherence. Una cinta norteamericana estrenada hace más de una década y cuyo presupuesto fue de unos sobrios 50.000 dólares. Inversión ridícula para cualquier largometraje audiovisual, más aún teniendo en cuenta los altos costes que poseen este tipo de historias. Pero a Coherence no le hace falta ningún tipo de artificio o pantalla verdes para transmitir sus virtudes. Esta inquietante paradoja narrativa lo apuesta todo a una idea brillante y a un único espacio, convirtiéndose de facto en la mejor película de ciencia ficción disponible en el streaming.

Un cometa en una cena de amigos

Coherence, al igual que muchas otras grandes aventuras de misterio y confección singular, merece ser vivida sin demasiada información, dejando que el germen de su maravilloso concepto nos inunde al verla por primera vez. Por ello, no vamos a entrar en exceso dentro de su planteamiento, más allá de la sinopsis oficial de cómo comienza esta historia.

Con unos antecedentes ubicados en la Finlandia de los años 20, donde un cometa dejó a toda una población completamente desorientada, un grupo de amigos se encuentran cenando tranquilamente décadas más tarde, la noche en la que el mismo astro volverá a sobrevolar el cielo.

Dentro del mainstream, Coherence no suele entrar nunca en las listas de los fans como la mejor película de ciencia ficción. Pero desde su estreno en 2013, poco a poco y por el boca a boca de los amantes del género, el filme comenzó a resonar entre el cine independiente como una especie de underdog que todo el mundo quería ver tras las oleadas de efusivas recomendaciones de aquellos a los que su trama sacudió por su refrescante propuesta. De hecho, si Coherence se hubiese estrenado hoy en día con el auge de las redes sociales en su apogeo, seguramente estaríamos hablando de un título impulsado por plataformas como X, Instagram o TikTok.

¿Quién está detrás de ‘Coherence’?

Como toda película independiente de Estados Unidos, Coherence no tiene una gran major detrás, siendo producida por dos sellos desconocidos como Bellanova Films y Ugly Duckling Films. Fue el debut como director de James Ward Byrkit, quien después de ella sólo dirigió otra serie de ciencia ficción titulada Shatter Belt. Anteriormente, como guionista participó en el guion de Rango de Gore Verbinski, aunque desde la propia Coherence, no lo hemos vuelto a ver asumiendo la narración de ningún largometraje.

En el apartado interpretativo, el casting está repleto de caras poco conocidas dentro de la industria. La protagonista es Emily Baldoni, actriz que anteriormente había participado en muchas producciones de serie B y que hoy, casi es más conocida por llevar el apellido de su marido, el polémico director Justin Baldoni, quien actualmente mantiene todavía una batalla legal con Blake Lively, tras la demanda interpuesta por esta contra el realizador por presunto acoso sexual durante el rodaje de Romper el círculo. Tras ella, encontramos a Maury Sterling (Homeland), Nicholas Brendon (Buffy, cazavampiros), Hugo Armstrong (Mesías), Elizabeth Gracen (Señalado por la muerte) y Lauren Maher (Reclusion).

El poco reconocimiento de Coherence llegó en los premios Gotham, con una nominación al mejor nuevo director y con el premio al mejor guion en el Festival de Sitges. Por el momento, esta singular preescripción sólo está disponible en Filmin y, si todavía la has visto…¿a qué estas esperando?