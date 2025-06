Tráiler de ‘Proyecto salvación’: Ryan Gosling tiene que salvar la Tierra de la extinción del Sol

Ryan Gosling ya está listo para conquistar el espacio y eso que todavía no ha comenzado a filmar Star Wars: Starfighter. Mucho antes tendremos el estreno de Proyecto salvación, la adaptación de la novela Andy Weir cuyo trailer acaba de ser publicado por Sony Pictures. Y es que si el actor canadiense ya fue un profesor en Half Nelson (2006) y un astronauta en First Man (2018), aquí ocupará las dos profesiones siendo un maestro de biología de secundaria y al mismo tiempo, un astronauta primerizo en una misión clave para salvar el universo: Debe evitar que el sol y las demás estrellas de la galaxia se extingan, aunque no recuerda nada de su épica empresa.

Proyecto salvación no es ninguna tontería. Se trata de una de las producciones más esperadas de 2026. En Europa, la major nipona se encarga de la distribución, mientras que en Estados Unidos, esta producción de Amazon MGM Studios corre a cargo de la empresa matriz de Jeff Bezos. Las razones tal expectación parten por supuesto del protagonismo de Gosling, pero también del superventas del que parte. Una novela del autor de The Martian (2015) que fue multipremiada con consideraciones tan potentes como ser finalista en el Premio Hugo o el Premio Dragón 2021. La cinta tuvo un primer avance a principios del año. No obstante, ahora llega el primer tráiler y en él, podemos apreciar como el dúo de directores formado por Phil Lord y Chris Miller no han querido renunciar al humor, a pesar de la gravedad del cometido de este inesperado héroe. Pero, ¿cuál es la sinopsis real detrás de esta aventura espacial? ¿cuándo llegará a los cines? ¿quién más aparece en el reparto?

Tráiler de ‘Proyecto salvación’

La sinopsis oficial de Proyecto salvación dice lo siguiente: «El profesor de ciencias Ryland Grace (Gosling) despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo llegó allí. Al recuperar la memoria, comienza a descubrir su misión: Debe resolver el enigma de la misteriosa sustancia que causa la extinción del sol, recurriendo a sus conocimientos científicos e ideas poco convencionales para salvar la Tierra de la extinción…pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo».

El filme está producido por Lord, Miller, Weir, Amy Pascal , Aditya Sood y Rachel O’Connor. No es de extrañar que los dos realizadores sigan apostando por ese punto humorístico, pues debemos recordar que debutaron en el celuloide con Lluvia de albóndigas (2009) e Infiltrados en clase (2012), además de esa obra maestra llamada La LEGO película (2014). Por si fuera poco, la versión al libreto del trabajo de Weir viene de la mano de Drew Goddard, el guionista que ya adaptó The Martian y que llegó a estar nominado al Oscar por dicho trabajo. Goddard aparte, será el encargado en un futuro del reboot de Matrix. Eso sí, por el momento ese proyecto parece paralizado.

En la fotografía está Greg Fraser, ganador del Oscar por Dune (2021) y responsable de la imagen de apuestas tan fantásticas como The Batman (2022) o Rogue One (2016). El casting que acompaña a Gosling es igualmente sensacional. Sandra Hüller (La zona de interés), Milana Vayntrub (This is Us), Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (Los Soprano) y Isla McRae (The Christmas Quest), entre otros. El tráiler parece tan épico como indica la propia misión del protagonista, anticipando la existencia de un rol noble y desde luego, la necesidad de visualizarla como una experiencia cinematográfica total.

¿Cuándo llegará a los cines?

Proyecto salvación está programada para aterrizar en las salas de cine de medio mundo el próximo 20 de marzo de 2026. Después, lo más probable es que termine formando parte del catálogo de Prime Video. Se estima que el presupuesto de la cinta girará en torno a los 200 millones de dólares de presupuesto.

Como hemos adelantado, un año después Gosling se enfrentará a su incursión en la saga creada por George Lucas en Starfighter. Una propuesta dirigida por Shawn Levy que se contextualizará cinco años después de la última trilogía proyectada en cines.