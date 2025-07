Acaba de llegar a Netflix y promete: la película de ciencia ficción que es mejor que ‘Star Wars’

El mundo del streaming vive de lo inmediato, de las novedades y de esas tendencias que marcan la conversación diaria en las calles, oficinas y supermercados. La serie o la cinta del momento no lo es por demasiado tiempo y el concepto de la viralidad funciona como un arma de doble filo, donde se consigue una atención masiva de la misma forma acelerada con la que a los pocos días desaparece de la actualidad. No obstante y en un porcentaje menor, las plataformas saben que los grandes clásicos son valores seguros para las visualizaciones de los suscriptores. Y por eso, la recomendación de hoy en Netflix no puede ser otra que la película de ciencia ficción que logró destronar a Star Wars como el filme más taquillero de la historia: E. T. el extraterrestre.

En Hollywood existe una tradición donde se celebra la sana competitividad entre producciones y que precisamente se inició con dos viejos amigos, Steven Spielberg y George Lucas. El rito funciona de la siguiente y simple forma; cuando un largometraje se convierte en la propuesta más taquillera de todos los tiempos. El director de aquella producción «vencida», le escribe una dedicatoria a la nueva reina del box office mundial, felicitando a través de una ilustración y unas breves palabras su triunfo. El rey Midas de la industria fue el primero en realizar este rito, cuando La guerra de las galaxias adelantó a la velocidad de la luz, los números logrados por Tiburón en 1975. Pero sólo unos años después, E. T. el extraterrestre hizo lo propio y fue a Lucas al que le tocó poner a sus personajes aupando al pequeño alienígena. Los últimos en seguir con esta liturgia fueron los hermanos Russo, quienes tras el reestreno de Avatar, le devolvieron a James Cameron el honor de estar en la cima de la recaudación en salas.

El nuevo filme del cineasta se convirtió en una historia intergeneracional, ganándose el cariño de medio mundo y recaudando 792 millones de dólares a partir de un presupuesto de 10 millones. Un trabajo que no nos extraña que brille de nuevo en Netflix, pues el guion de Melissa Mathison sigue emocionando a la audiencia 40 años después de su estreno, funcionando como una película de ciencia ficción repleta de corazón y de pura amistad infantil.

Netflix: película perfecta de ciencia ficción

La sinopsis es bien conocida por todos. Un pequeño ser de otro planeta queda varado en la Tierra después de que su nave desaparezca sin dejar rastro. Sin embargo y aunque está atemorizado, inicia una profunda amistad con un niño llamado Elliot, quien lo refugia en su casa. Él y sus amigos intentarán por todos los medios que el extraterrestre pueda encontrar el camino a casa, mientras esquivan a policías y científicos que sólo quieren experimentar con su cuerpo.

La influencia de E. T. el extraterrestre es palpable todavía en el presente, habiendo influenciado en películas posteriores como El gigante de hierro o Super 8 e incluso, en series de la repercusión de Stranger Things. En el reparto protagonista encontramos a Henry Thomas. El joven Elliot que recientemente volvió a estar presente en la ficción de primer nivel gracias a las serie de ike Flanagan, La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor. Después, el resto del elenco principal se cerró con Dee Wallace, Robert MacNaughton, Peter Coyote y una jovencísima Drew Barrymore.

En la alfombra roja, la cinta no pudo vencer a Gandhi, pero obtuvo el triunfo en cuatro categorías tras nueve nominaciones (mejor banda sonora, sonido, efectos sonoros y efectos visuales). Porque sí, aparte de la maestría de Spielberg tras las cámaras, E. T. el extraterrestre destaca por la gran banda sonora compuesta por John Williams.

¿Dónde está disponible?

Además de encontrarla en el catálogo de Netflix, siendo la película de ciencia ficción mejor valorada por la comunidad de usuarios, E. T. el extraterrestre está presente también en Prime Video y Filmin.

En la elaboración del presente artículo, el filme mantiene un 7,5/10 en Filmaffinity y un 99% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes. E. T. el extraterrestre ha trascendido a lo simplemente cinematográfico, convirtiéndose como buena parte de las películas de los 80 en un producto audiovisual de culto, cuyas escenas más míticas son todavía recordadas por los espectadores.