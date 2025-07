Se acabó la espera: éste es el día en el que vuelve a Netflix una de las series más deseadas

Cada cierto tiempo alguna de las series de Netflix logra convertirse en la favorita de los adolescentes y esto es lo que ocurrió en diciembre de 2023 con Mi vida con los chicos Walter de Netflix. La primera temporada de esta serie protagonizada por la conocida actriz Nikki Rodríguez conquistó a millones de adolescentes y fue un gran éxito de audiencia para la plataforma. Una combinación de romance, drama y elogio de la vida rural que ha enamorado a la audiencia adolescente de Netflix, y también a algunos no tan jóvenes, y se ha convertido en otro talismán. Ahora por fin, más de un año y medio después del estreno de la primera entrega en la plataforma de la N Roja ha confirmado que la segunda temporada de la serie se podrá ver a partir del próximo 28 de agosto y promete mayor intensidad emocional en la trama y nuevas caras que pondrán a prueba los nervios de sus protagonistas.

El regreso de las aventuras de Jackie y los Walter es uno de los estrenos más esperados de este 2025 en Netflix junto con las temporadas finales de las series Stranger Things y de El juego del calamar, que ya está disponible en la plataforma de streaming. La serie Mi vida con los hermanos Walter está basada en dos novelas de la escritora Ali Novak cuyo éxito comenzó al convertirse en un fenómeno en Wattpad y después fueron publicadas por las editoriales. Tanto estas novelas como la primera temporada de la serie de Netflix Mi vida con los chicos Walter ya cuentan con millones de seguidores en el mundo.

¿Qué va a suceder en la temporada 2 de Mi vida con los chicos Walter de Netflix?

En la primera temporada de esta serie vimos como Jackie harta estar en la familia Walter debido a que el ambiente se había enrarecido después de besar a Cole y de que Alex le hubiese declarado su amor. Jackie se despidió de su vida anterior, pero está claro que para que hubiese una segunda entrega tenía que volver a Colorado y volver a interactuar con los chicos Walter.

Según la sinopsis facilitada por la propia plataforma Netflix: «La responsable de que Jackie regrese a Colorado será Katherine, la matriarca de los Walter, posiblemente decepcionada consigo misma por no haber ofrecido el hogar que Jackie necesitaba. Recordemos que Katherine era la mejor amiga de la madre de Jackie, a pesar de vivir vidas muy distintas y distanciadas geográficamente, y tenía que proporcionarle una familia tras la muerte de sus padres».

En esta ocasión, según ha trascendido, la joven Jackie vuelve de pasar un verano con su tío en Silver Falls. Para poder seguir con el mismo ambiente que en la primera entrega de esta serie decide intentar arreglar las cosas con Alex o poner límites a Cole para que no ocurrir lo mismo. Jackie se centrará en encontrar su sitio entre los Walter, pero se encontrará con una sorpresa ya que Alex ya no quiere ser otra vez el amigo comprensible. En ese momento Alex disfruta de la atención de las chicas de la zona tras convertirse en una estrella del rodeo.

En cuanto a Cole, también sorprenderá a Jackie ya que debido a la lesión que le retiró del fútbol está intentando recomponer su vida y construir una nueva identidad. Cole tendrá nuevos planes de futuro y Jackie no sabe si la incluyen o no. «A medida que Jackie se hace un hueco en Silver Falls, sin renunciar a su identidad como Howard, tendrá que tomar una decisión que podría desmoronar todo lo que ha conseguido reconstruir», explica también la sinopsis de Netflix.

El reparto de esta serie adolescente

La protagonista de esta serie es la actriz Nikki Rodriguez, que interpreta el papel de Jackie y que en la actualidad tiene 22 años. Esta joven actriz ya nos sorprendió con su papel en la producción On My Block. También en el reparto están los actores Noah LaLonde que interpreta el papel de Cole Walter y Ashby Gentry el de Alex Walter. También en el reparto de esta serie están los actores Johnny Link que da vida a Will Walter, Corey Fogelmanis a Nathan Walter, Connor Stanhope a Danny Walter y Zoë Soul a Haley Young, entre otros muchos.

Por último, comentad que, ante el éxito de la serie Mi vida con los chicos Walter, Netflix ya tiene renovada esta ficción por una tercera temporada. Hay que tener en cuenta que la primera entrega estuvo 8 semanas entre las series más vistas y logró 44,3 millones de visionados. Lo que todavía no sabemos es cuándo se estrenará esta tercera temporada, aunque ya se ha anunciado que rodaje comienza este mes de agosto en la localidad canadiense de Cagalry y terminará en diciembre, por lo que se espera que Netflix estrenará esta entrega en 2026. Hasta que tengamos más noticias sus seguidores se tendrán que conformar con disfrutar del avance que ha lanzado Netflix de los nuevos y esperados episodios de la segunda entrega.