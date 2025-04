El thriller surcoreano de Netflix que ya es viral en todo el mundo: te va a dejar sin palabras

Antes era un mercado audiovisual de nicho destinado a un grupo muy reducido de cinéfilos empedernidos, pero hoy en día cualquiera ha visto no una, sino varias producciones fílmicas asiáticas. Sí, Oldboy tiene más de 20 años y Bong Joon-ho ya destacó internacionalmente con Memories of Murder en 2003, pero sin la explosión del streaming jamás habríamos tenido un fenómeno coreano a la altura de El juego del calamar. Ficción que llegaría un año después de la victoria del propio Joon-ho en los Oscar gracias a Parásitos y que despertaría toda una fiebre de exotismo y apetencia occidental por esos dramas orientales. Antecedentes y motivo por el cual, no nos extraña para nada que Revelación, sea el nuevo thriller surcoreano que lo está petando actualmente en el catálogo de Netflix.

Este drama policíaco ha logrado imponerse en el Top 10 actual de la compañía que lidera Ted Sarandos, posicionándose como la opción más vista en la categoría de películas de habla no inglesa. Un cajón nada desdeñable dentro de las audiencias de la compañía californiana, pues aunque la serie de supervivencia creada por Hwang-Dong-hyuk es la más vista de la historia del terminal, en el grueso de películas fuera del idioma anglosajón no existe ninguna opción del país con capital en Seúl que haya logrado entrar en el prestigioso top, donde por ejemplo sí están las españolas La sociedad de la nieve (2024), Nowhere (2023) y El Hoyo (2019), entre otras. Pero, ¿puede este nuevo thriller surcoreano terminar colándose en el Olimpo histórico de Netflix? Por el momento y tras dos semanas desde su estreno, podemos decir que no le va nada mal respecto al resto de sus competidoras.

Dirigida por Yeon Sang-ho no es de extrañar viendo los antecedentes del cineasta, Revelación se haya convertido en un reclamo adictivo para los suscriptores de «la gran N roja». El experimentado realizador es el responsable de la cinta de animación The King of Pigs (2011), una ópera prima disponible en Prime Video, pero sin duda la mayoría lo reconocerá por ser el autor de Tren a Busan (2016), el filme de zombis con el que logró llevarse el premio del mejor director y efectos especiales en el Festival de Sitges. Los 100 millones de dólares en la taquilla de dicha producción llevó a que Sang-ho generase dos entregas más dentro del mismo universo; Seoul Station (2016) y Península (2020). Ninguna de ellas consiguió la repercusión de la original, pero sí le propició un largo acuerdo con la plataforma de streaming, firmando las series Rumbo al infierno (2021) y Parasyte: Los grises (2024), además de la cinta distópica Jung_E (2023). Revelación es su última colaboración y por lo visto, Sang-ho parece haber dado con la tecla con este thriller surcoreano que lidera Netflix por delante de otras apuestas como Deva o Contraataque. Ahora bien, ¿de qué punto parte su trama?

El nuevo thriller surcoreano de Netflix

La historia de Revelación nos pone en la piel de un pastor que cree en las revelaciones divinas y en una detective atormentada por las visiones de su hermana fallecida. Ambos deberán unirse para investigar el caso de una persona desaparecida, la cual saca a la luz «sus propios demonios».

«Quería crear una historia sobre un protagonista con puntos de vista egocéntricos, alguien que sólo ve y cree lo que quiere», contaba el director en la presentación. Revelación se basa en realidad en un cómic creado por el propio director y cuenta con la producción ni más ni menos, que del oscarizado cineasta Alfonso Cuarón (Hijos de los hombres). Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-bin, Shin Min-jae, Han Ji-Hyun y Kim Bo-Min completan el elenco principal. En 2026, el imaginario visual de Sang-ho regresará con otro filme de zombis que recibirá el nombre de Colony.

Los números de ‘Revelación’

Estrenada el pasado 21 de marzo, Revelación acumula ya casi 7 millones de visualizaciones dentro de Netflix y está dentro del Top 10 de 65 países. Una opción perfecta para el incipiente fin de semana que se aproxima, pues sus dos horas de duración se pasan volando.

Por otra parte, la marca mantiene un amplio contenido en lo que a thrillers del país oriental se refiere. Forgotten (2017), El teléfono (2020) o Boksoon debe morir (2023) son opciones también perfectas para los amantes del audiovisual surcoreano.