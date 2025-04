Casi 2 horas de drama adictivo: la película que ganó 10 Goya y que arrasa en Netflix

Los algoritmos de las plataformas de streaming nos han vuelto dependientes de la más inmediata novedad. Películas y series creadas para el consumo masivo que, a través de los datos recopilados en las tendencias de consumo de los espectadores, articulan y confeccionan las cintas y ficciones seriadas del futuro. Por eso, hoy en día la función del suscriptor es un reclamo interesante para todos aquellos que deseen experimentar historias alejadas de esos renglones a menudo, un tanto prefabricados que generan las principales marcas de vídeo bajo demanda. Y bajo esa premisa hoy traemos una recomendación made in spain. Hablamos de una película que ganó 10 premios Goya y que está disponible en Netflix: Handia.

Dirigida por Jon Garaño y Aitor Arregi, Handia parte de un relato basado en hechos reales, como por otra parte, casi todo lo que plasman en el celuloide este dúo de cineastas. Porque como binomio creativo, Garaño y Arregi ya debutaron por todo lo alto en 2014 con el melodrama Loreak, la cual formó parte de la preselección de España para los Oscar de 2015. Pero este no es el único mérito en el que los directores vascos han demostrado ser unas voces autorales muy a tener en cuenta dentro del panorama audiovisual patrio. Los dos son responsables de La trinchera infinita (2019) y de la reciente Marco (2024). Aparte de firmar para Disney +, la miniserie Cristóbal Balenciaga. Aunque ninguna de estas historias en este breve repaso por su carrera han logrado acercarse a la acumulación de «cabezones» conseguidos por Handia en la 32.ª edición de los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE).

Handia es la sexta película con más Goya en el catálogo de Netflix. En el histórico listado de dicho récord se encuentra Mar Adentro (14 Premios Goya), ¡Ay, Carmela! (13 Premios Goya) y La sociedad de la nieve (12 Premios Goya). Tras ella, empatada con nuestra recomendación tenemos a La isla mínima y a Blancanieves. Eso sí, a diferencia del drama de Garaño y Arregi, estas dos últimas sí que terminaron alzándose con el gran premio de la noche.

Superando ampliamente en número de candidaturas ganadas a La librería (2017), la adaptación de Isabel Coixet que se coronó en la susodicha edición, Handia logró llevarse las consideraciones de mejor actor revelación, guion original, dirección. de producción, montaje, música original, fotografía, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y efectos especiales. Un gran festín de trofeos que no es nada habitual que no vengan acompañados de la consideración de mejor película y de la sección de mejor dirección. De hecho, en la historia de los bustos que rinden homenaje al célebre pintor, sólo Un monstruo viene a verme ha acumulado tantos Goya sin lograr el de ser la mejor obra. No obstante, J.A. Bayona si que terminaría llevándose la categoría del mejor director en 2016.

‘Handia’: sinopsis oficial

La historia de Handia parte de la vida real del Gigante de Altzo y su sinopsis oficial es la siguiente: «Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve a su caserío familiar en Guipúzcua y allí descubre con sorpresa que su hermano menor, Joaquín, es mucho más alto de lo normal. Convencido de que todo el mundo querrá pagar por ver al hombre más grande sobre la Tierra, ambos hermanos se embarcarán en un largo viaje por Europa en el que la ambición, el dinero y la fama cambiarán para siempre el destino de la familia».

El guion fue adaptado por los propios Garaño y Arregi, con la participación de sus dos colaboradores habituales, José Mari Goenaga y Andoni de Carlos. En el elenco de Handia encontramos a Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy, Ramón Agirre, Iñigo Aranburu y Aia Kruse.

La crítica fue unánime al alabar el desempeño de esta película con 10 Goya y por suerte, los suscriptores pueden encontrarla en Netflix y también, en Filmin. Sin embargo, si no se es usuario de ninguna de las dos plataformas, actualmente Handia puede verse completamente gratis en la web de RTVE Play hasta el 19 de mayo.

Una película con 10 Goya en Netflix

La empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings tienen un amplio abanico de producciones nacionales en su catálogo que brillaron en su momento en la fiesta del cine español. Ahí están Un monstruo viene a verme (2016), Truman (2015), Las brujas de Zurragamurdi (2013) o As Bestas (2022).

Handia es una opción perfecta para una noche de cine diferenre que mezcla la realidad con leyenda, a través de un lenguaje poético que la aleja indiscutiblemente de lo que el séptimo arte patrio nos tiene acostumbrados.