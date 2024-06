Es la película de Netflix de la que todo el mundo habla: acaba de salir y ya ha triunfado

Cuando una película de Netflix se hace viral, el propio algoritmo de la plataforma consigue hacer prevalecer su nombre por encima de la mayoría. Así, se produce una especie de bucle que lleva a que ese interés compartido por los usuarios de la marca sigan engrosando los números del filme en cuestión, convirtiéndose en un contenido altamente mediático. En el caso de la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph, el modelo de creación siempre fue el de conseguir ser un espacio con un catálogo que tuviese absolutamente de todo y si por algún motivo, no conseguía determinada licencia para alguna cinta, la replicaba creando su propia historia. Ese modelo acaparador tiene los días contados desde la llegada de Dan Lin. El director del departamento de cine quiere aplicar una política de menos películas, pero de «más calidad» y por tanto, cada vez veremos menos cantidad de grandes blockbusters millonarios de la talla de la reciente Atlas. Circunstancia que explica cómo Netflix ha conseguido con un nuevo y llamativo relato de presupuesto reducido, poner de acuerdo a sus suscriptores y tener listo otro producto de fácil consumo liderando las listas y los tops globales.

El largometraje en cuestión pertenece a un subgénero que en realidad, le ha dado al séptimo arte más tristezas que alegrías, pero que tiene a un claro rey en su tipología. Hablamos de las películas de tiburones y en concreto en este caso, de En las profundidades del Sena. Lo primero que piensa (lógicamente) alguien cuando se le habla de una historia con un escuálido como protagonista es que el ecosistema en el se moverá su trama será el de un mar abierto o al menos, en una playa. Sin embargo, este proyecto francés sucede en París y en su río insignia. Pero ¿de qué trata esta novedad que tanto está gustando entre los espectadores del streaming?

La nueva película de Netflix que arrasa

La sinopsis oficial de En las profundidades del Sena nos pone en la piel de Sophia Assalas, una científica con un pasado traumático por el ataque de un tiburón. Una tragedia de la que deberá sobreponerse si quiere evitar el desastre que se cierne en la ciudad parisina, donde un tiburón ya ha conseguido acercarse hasta límites insospechados por el cauce del río a la capital francesa. Bajo un contexto de intereses políticos, Sophia y su nuevo equipo se debatirán entre proteger por encima de todo las vidas humanas o terminar con una especie que se ha visto relegada a tener que invadir el interior del país en la búsqueda de alimento.

La película de Netflix está dirigida por Xavier Gens, un realizador que comenzó su carrera adaptando el videojuego Hitman, sin dejar de lado la orientación de su carrera dentro de su país natal. A pesar de ello, también ha dirigido producciones británicas como The Crucifixión o la española, La piel fría. En las profundidades del Sena marca su segunda colaboración con Netflix, tras la serie Mortal. En cuanto a su reparto, la mayor parte de caras reconocidas del elenco pertenecen estrictamente a la industria audiovisual gala, como Nassim Lyes, Léa Léviant o Sandra Parfait. Pero en el rol protagonista, encontramos del mismo modo a una actriz argentina que de seguro sonará a los cinéfilos: Bérénice Bejo. Nominada a Mejor actriz de reparto por la Academia, Bejo fue uno de los rostros visibles de The Artist, la ganadora del Oscar a Mejor película en 2012.

Con pocos días dentro del catálogo de Netflix, En las profundidades del Sena se ha posicionado como la líder audiovisual en la categoría fílmica de la plataforma. Su presupuesto de 20 millones no ha impedido que desmarque de otras historias de gran calado, a pesar de que la lista actual no incluya ninguna gran superproducción más allá de los 200 millones de dólares que le costó a la compañía la anteriormente mencionada Atlas. De esta forma, por detrás de la última película viral de Netflix encontramos a Superagente Makey, Los colores del mal: Rojo, La niebla y la doncella, La herencia tiene un precio y Godzilla Minus One.

La crítica de los científicos franceses

El estreno de En las profundidades del Sena no ha estado exento de polémica, siendo varios los científicos franceses que ven en ella un arma discursiva para seguir atacando al culturalmente denostado animal. «Existen 75 especies que no suponen ningún peligro para el ser humano», le contaba el experto en ictiología marina Nicolas Ziani a Le Parisien. El especialista argumentaba que en comparación, la última película de Megalodón era casi más coherente y que sería imposible que un escuálido sobreviviese dos días en las aguas del Sena.

Sin buscar ese realismo reclamante por parte de la comunidad científica, la película de Netflix dura poco más de hora y media y supone un entretenimiento ligero e ideal para un fin de semana de desconexión.