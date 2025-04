Karla Sofía Gascón la lía: bromea sobre La Sociedad de la Nieve el día de la muerte de un superviviente

La actriz Karla Sofía Gascón ha saltado al foco mediático debido a una historia que subió a su perfil de Instagram el pasado domingo en la que aparecía visitando las montañas de Picos de Europa, pero acompañada de un polémico mensaje: «Hoy me siento como en La sociedad de la nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta».

Este comentario no pasó desapercibido en las redes, donde cientos de internautas comenzaron a comentar esta acción de la actriz debido a que en el mismo día había muerto Álvaro Mangino, uno de los supervivientes del verdadero accidente de 1972 en los Andes. Esto obligó a que Karla Sofía borrase la historia y la volviese a subir, pero con otro mensaje en el que recordaba a su hermano que murió haciendo esquí.

«Hoy me siento dichosa y bendecida. Aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma… Pero, sobre todo, de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la luz que os deslumbra», contaba.

Karla Sofía Gascón se puso a bromear en Instagram sobre La sociedad de la nieve, sin saber que uno de los sobrevivientes de la historia real falleció en las últimas horas, y cuando vio que la estaban cancelando, eliminó la historia y subio la misma foto con otro mensaje. pic.twitter.com/vc1ySNg3qb — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) March 30, 2025

Karla Sofía irá a ‘El Hormiguero’

Por otro lado, El Hormiguero recibe a Karla Sofía Gascón, que además de actriz, es escritora. Durante la entrevista, Karla hablará sobre los desafíos y aprendizajes que ha vivido a lo largo de su carrera, revelará anécdotas inéditas y, como es habitual en El Hormiguero, se enfrentará a las secciones más divertidas del programa.

Uno de los motivos por el que Gascón va al programa de Pablo Motos es para promocionar su libro Lo que queda de mí, pero el foco estará puesto en todo lo que ha pasado con su nominación a los Oscar y la polémica que hubo detrás de sus tuits.