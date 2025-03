Gascón ha compartido una imagen de un paisaje nevado acompañada de un mensaje irónico: «Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque, tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que falta.» La broma no ha sido bien recibida, especialmente porque coincide con el fallecimiento de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia.