Joaquín Torres carga sin filtro contra ‘La sociedad de la nieve’: «El arte es otra cosa»

Joaquín Torres ha reaparecido por primera vez, tras el duro golpe que le dio la vida. Se han cumplido ya tres meses, desde el grave accidente que sufrió el arquitecto. Un problema que le obligó a estar durante varios días ingresado en el hospital e incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. A pesar de que han pasado casi tres meses, el marido de Raúl Prieto, creador y exdirector de Sálvame, continúa recuperándose. Además de esto, el pasado 2 de marzo Joaquín tuvo que hacer frente a la pérdida de la mujer de su vida: su madre.

Tras todo lo ocurrido, con el fin de ir rehaciendo poco a poco su vida, Joaquín Torres ha reaparecido públicamente. El arquitecto ha decidido sentarse en el podcast Drama Queen, presentado por la que lleva siendo su gran amiga desde hace varias décadas, Pilar Vidal. En dicha conversación, ha abordado numerosos temas polémicos, pero ha habido uno que se ha vuelto viral en redes sociales: su opinión sobre la última película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la nieve.

Joaquín Torres y Raúl Prieto en su boda/ Gtres

«¿Que te digan que La sociedad de la nieve es una obra de arte te parece un chiste, no?», ha preguntado Pilar Vidal. «Sí, me lo parece», ha respondido de forma tajante Joaquín Torres. «A lo mejor soy yo el que me tengo que reeducar, pero no, no lo comparto. Es un magnífico trabajo, hay un esfuerzo, hay magníficos profesionales que aplaudo, obviamente, pero es como si decir que un gran profesional de la ingeniería o de la arquitectura hace arte. No, el arte es otra cosa», ha añadido, sobre la película candidata a hacerse con un Premio Oscar.

Antes de dar estas declaraciones, Joaquín Torres ha querido aclarar la mala situación que vive actualmente el arte en España. «En España hay muchísima gente que considera que el arquitecto es como un mal necesario. Alguien que te va a firmar un papelito o que te hace un dibujito», ha explicado. «Ese desprecio por la creatividad, que está latente en toda la sociedad, es falta de cultura… Me da mucha pena porque hay mucho talento, mucha creatividad en el arte, en la moda y por supuesto, en la arquitectura. Y despreciamos absolutamente esa creatividad», ha continuado añadiendo.

Joaquín Torres en una imagen de archivo / Gtres

«Por favor, ser actor no es un arte. Habrá algún actor o algún cineasta, como Buñuel, que sí creaba piezas de arte, pero el arte es otra cosa… Es una profesión donde la gente se confunde. A los actores, les ponen el chófer, les ponen no sé cuantas cosas, les maquillan, les levantan y les hacen sentir en una especie de glamour falso que no responde a su vida. Es un arte menor. El arte es otra cosa», ha zanjado en la entrevista concedida a su amiga.

Las palabras de despedida de Joaquín Torres a su madre

Joaquín Torres sufre la pérdida de su madre, que ha fallecido este 2 de marzo/ Gtres

«Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor, y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor. Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador, y lo ha arrasado todo», escribía Joaquín, quien fue el encargado de desvelar a sus más de 500.000 seguidores esta trágica noticia.