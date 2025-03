Karla Sofía Gascón vuelve a su rutina tras la polémica que ha sacudido su vida y su carrera con respecto a unos mensajes que escribió en X (antes Twitter) entre los años 2016 y 2020: «Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de dar inglés tenemos que dar árabe… y un cordero». Por ello, fue cancelada in extremis por la plataforma Netflix para la promoción de la película Emilia Pérez, entre otras consecuencias que han salpicado su profesión.

Meses después, y tras su discreto paso por la gala de los Oscar (en la que no pasó por la alfombra roja), la actriz transgénero ha sido galardonada con el premio de la Unión de Actores a Mejor Actriz en Producción Internacional por su papel en el proyecto que protagoniza con Selena Gómez. Este evento ha supuesto que la intérprete regrese a su país natal, donde ha sido vista disfrutando de una jornada de compras en el barrio de Salamanca de Madrid.

Karla Sofía Gascón de compras en el centro de Madrid. (FOTO: GTRES)

Para la ocasión, Gascón ha apostado por la comodidad con un look que consta de un plumífero negro, un pantalón de chándal y una sudadera gris. Además, aunque no ha sido posible, para pasar desapercibida en el centro de la capital española, la actriz ha tratado de esconder parte de su rostro con una gorra azul. En las imágenes captadas, se puede observar a la intérprete con el rostro serio, aunque relajado, cargando varias bolsas y un porta trajes.

Karla Sofía Gascón trató de pasar desapercibida sin éxito. (FOTO: GTRES)

Así ha sido su mediática vuelta a España

El regreso de la actriz a España ha causado una gran expectación y está cargado de un gran significado. A pesar de la polémica que ha vivido en los últimos meses, Gascón se armaba de valor para acudir recientemente a la 32 edición de los premios anuales de Actores y Actrices donde fue galardonada. Además, aprovechó la ocasión encima del escenario para contar abiertamente, y entre lágrimas, cómo se siente actualmente tras la tormenta mediática que ha protagonizado.

«Hace cinco años hacía funciones en México donde solo acudía una persona y ya, entonces, las redes sociales me insultaban. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome. Nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión. No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos y con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor», comenzó diciendo la protagonista de Emilia Pérez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karla Sofía Gascón (@karsiagascon)

Finalmente, no dudaba en entonar también el mea culpa por lo sucedido en el último mes: «Yo quería ser un ejemplo de superación y siento si no ha podido ser de la manera que me hubiera gustado. Pero os juro que voy a seguir luchando por ello».