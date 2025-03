Karla Sofía Gascón evita la alfombra roja de los premios Oscar

Karla Sofía Gascón era una de las figuras más esperadas en la alfombra roja de los premios Oscar. Sin embargo, la intérprete ha evitado posar ante los medios y ha entrado de manera discreta en el Teatro Dolby de Hollywood. Vestida con un diseño de color negro con pailletes, la actriz no ha faltado a la ceremonia de entrega de los galardones más importantes del mundo del cine, después de la polémica en la que se ha visto envuelta en las últimas semanas y que ha provocado que no pueda participar en las últimas citas destacadas relacionadas con la película que protagoniza.

Karla Sofía evita la alfombra roja

Mientras que el resto de sus compañeras de Emilia Pérez sí que se han dejado ver en la alfombra roja de los premios Oscar, Karla Sofía ha entrado directamente a la gala y no ha posado para los fotógrafos. No obstante, ya en el interior del Teatro Dolby se la ha podido ver junto a algunas de sus compañeras de reparto.

Karla Sofía Gascón dentro del Dolby Theatre. No pasó por la Alfombra Roja.#Oscars pic.twitter.com/blwxl75MGs — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐁𝐨𝐫𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 (@albeertobrr) March 2, 2025

Karla Sofía Gascón es una de las nominadas a Mejor Actriz Principal en los premios Oscar por su papel en Emilia Pérez. La intérprete ha estado envuelta en un fuerte escándalo a raíz de unos antiguos tuits con comentarios racistas y homófobos. Una situación que llevó a Netflix a apartarla de la promoción de la película. A raíz de esto, Karla Sofía se disculpó públicamente y eliminó su cuenta en X.

A pesar de las críticas, han sido muchos los rostros conocidos tanto en España como fuera de nuestras fronteras que han querido mostrar su apoyo a la intérprete. Por ejemplo, Macarena Gómez, Paz Vega, Antonio Banderas o José Antonio Bayona. También Demi Moore o José Coronado. La actriz y directora Paz Vega ha asistido también a la ceremonia de entrega y en su paso por la alfombra roja ha dedicado unas palabras a Karla Sofía: «Me alegro de que haya podido venir», ha dicho.

La primera aparición de Karla Sofía

La madrileña realizó su primera aparición pública el pasado viernes en la capital francesa, en la entrega de los premios más importantes del cine francés, los César. Fue la primera vez que asistió a un acto de estas características tras haber sido apartada de la promoción en un primer momento y faltar a citas tan relevantes como los BAFTA, los Critics Choice Awards o los SAG Awards.

Karla Sofía Gascón en los Premios César en París. (Foto: Gtres)

En esta primera aparición, Karla Sofía Gascón se mostró discreta y prudente y no quiso hacer declaraciones a los periodistas. Vestida de negro y con el rostro serio, la madrileña prefirió posar brevemente para los fotógrafos antes de entrar en el auditorio. Solamente se llevó la mano al pecho un momento en señal de agradecimiento. Al no posar en la alfombra roja, Karla Sofía no ha podido ser fotografiada por los medios gráficos y ha evitado una vez más hacer declaraciones.

El mensaje de Karla Sofía antes de los Oscar

A pesar de que en los últimos días Karla Sofía Gascón no ha querido hacer declaraciones, pocas horas antes de la entrega de los premios Oscar ha compartido a través de su perfil oficial en las redes sociales un simbólico mensaje.

La actriz ha publicado una fotografía en los stories de su cuenta junto a unas significativas palabras. Se trata de una imagen de ella en actitud reflexiva y de agradecimiento, en la alfombra roja de los premios César. Las palabras que ha escrito son las siguientes: Nam Myoho Renge Kyo, un mantra procedente del budismo Nichiren que se traduce al español como: devoción a la ley mística del sutra del loto. Se trata de una invocación que constituye la base de la práctica de todas las formas de esta creencia y que afirma que los que viven vidas comunes pero hacen esfuerzos de manera continuada acaban triunfando a pesar de las dificultades. Sin duda, un mensaje que cobra un simbolismo especial en el momento que está viviendo la intérprete.