A pesar del sufrimiento, Gascón agradece el apoyo de aquellos que han estado a su lado. La actriz ha expresado que, aunque el camino ha sido complicado, ahora se siente con fuerzas para seguir adelante. En su declaración, subraya que ha aprendido a «dar la cara por mí misma, a pesar de la adversidad», destacando que, aunque los momentos de duda fueron intensos, también los considera como una lección que le ha permitido salir más fuerte. Karla concluye su comunicado con la esperanza de que sus errores no definan su futuro profesional. «Solo intento ser un ser humano en constante evolución, con éxitos y errores, pero con una voluntad inquebrantable de aprender, escuchar, admitir los errores, pedir perdón y perdonar a los demás, así como me perdono a mí misma por el innecesario dolor que he causado», dice.