El emotivo mensaje de Karla Sofía Gascón a Madonna en medio de la polémica: "Te quiero"

Casi una semana después de la celebración de la 97ª edición de los premios Oscar, Karla Sofía Gascón ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una imagen muy especial junto a Madonna. En la fotografía, ambas aparecen fundidas en un emotivo abrazo que no ha pasado desapercibido. Junto a la instantánea, la actriz ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a la icónica cantante, destacando en todo momento el buen trato que ha recibido de su parte. Además, ha revelado un detalle que ha causado gran revuelo. Y es que Madonna la invitó personalmente al exclusivo after party que organizó en Los Ángeles tras la gala. Una celebración repleta de estrellas a la que la actriz española no dudó en asistir, disfrutando de una noche inolvidable en compañía de grandes figuras del cine y la música.

«Madonna, quiero agradecerte todo el cariño que me has demostrado, por tu invitación a la fiesta que me diste tras los Oscar y por tus palabras de cariño y fuerza. Te quiero», escribía, sin dar a conocer la conversación que mantuvieron y que parece haber marcado para siempre a la actriz. Por otro lado, en la misma publicación, Karla también quiso agradecer a los compañeros de profesión que le mostraron su apoyo y admiración durante la noche más especial del séptimo arte.

Karla Sofía Gascón y Madonna.

Por su parte, la apodada como la reina del pop, además de compartir la imagen en blanco y negro en la que aparecía con Karla Sofía Gascón, también utilizó el universo 2.0 para confesar que Emilia Perez era su película nominada favorita y que para ella, lo más destacado de la fiesta de los Oscar que organizó su manager había sido «poder sentarse al lado de Jacques Audiard (director del film mencionado)». Unas palabras que dejan entrever que también siente cierta admiración hacia la española citada y su trabajo en el largometraje.

Cabe destacar que no es la primera vez que Karla Sofía Gascón agradece a Madonna su admiración y pasión por Emilia Perez. De hecho, el pasado mes de octubre, la intérprete publicó una fotografía en la que aparecía la cantante con buena parte del elenco, desvelando cómo había sido su encuentro con la intérprete de Material Girl. «Cuando entré a la sala, me abrazaste tan conmovida que me partiste el corazón. No me gusta ver a la gente llorar, y con esta película no paro. Me guardo en el alma este especial momento y las fotografías tan hermosas que nos hicieron juntas, que espero pronto vean la luz», expresaba por aquel entonces. Unas palabras que presagiaban el nacimiento de una amistad en medio del vendaval.

Cabe destacar que Karla Sofía Gascón ha estado alejada del foco mediático tras la polémica en la que se vio envuelta hace algunos meses, cuando resurgieron en las redes sociales unos antiguos tuits suyos que muchos calificaron de xenófobos. Estas publicaciones generaron un gran revuelo, provocando una ola de críticas y debates sobre su pasado y su evolución personal y profesional. A raíz de la controversia, la actriz optó por mantenerse al margen y reducir su presencia pública, evitando hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, con esta reciente publicación en Instagram y su asistencia al after party de Madonna, parece que poco a poco está intentando regresar a la actividad en redes sociales y retomar el contacto con sus seguidores.