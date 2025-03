Los fiascos de estilo de la alfombra roja de los premios Oscar 2025

Un año más, a las puertas del Teatro Dolby de Los Ángeles se ha desplegado la alfombra roja sobre la cual han pasado algunos de los rostros más destacados del mundo del cine. Una pasarela de estilo en la que la mayoría de ellas ha apostado por sus mejores galas, aunque algunas han destacado más que otras. Mientras que ha habido personas que han llamado la atención por su elegancia y sofisticación, también ha habido otras que no han acertado con sus elecciones. Fiascos de estilo que sin duda van a ser recordados las próximas temporadas como looks que no hay que replicar. Desde aquí recalcamos los peores estilismos de esta 97 edición de los premios Oscar.

Whoopi Goldberg

La actriz ha sorprendido con un arriesgado vestido de color azul efecto agua de Christian Siriano.

Whoopi Goldberg con un diseño efecto agua. (Foto: Gtres)

Doja Cat

La cantante ha llevado el print animal hasta su máxima expresión con un llamativo modelo de Balmain.

Doja Cat con un diseño de Balmain. (Foto: Gtres)

Lisa

Peculiar el estilismo que ha elegido Lisa, a modo de traje y firmado por Markgong. La cantante ha llevado un clavel en la solapa de la chaqueta.

Lisa con un conjunto estilo traje. (Foto: Gtres)

Laura Blount

La maquilladora y nominada por su trabajo en Wicked apostó por un llamativo vestido verde con pedrería de Hellavagirl. Uno de los looks más comentados de la velada.

Laura Blount posando en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

Julia Floch-Carbonel

Julia Floch-Carbonel optó por un diseño que combinaba dos colores, el gris y el negro. Un modelo que destaca por sus detalles asimétricos en la parte de la chaqueta y por el bordado en el pecho.

Julia Floch Carbonel en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

Yasmin Finney

El modelo elegido por Yasmin Finney no habría sido tan desacertado de no ser por las plumas que le salían del escote y que conseguían taparle el rostro en algunos momentos.

Yasmin Finney en los premios Oscar. (Foto: Gtres)

Jeff Goldblum

Cuanto menos llamativo el estilismo de Jeff Goldblum, muy alejado de los cánones clásicos. El intérprete se ha decantado por una combinación de pantalón negro y chaqueta blanca, con una camisa estampada en varios tonos.

Jeff Goldblum en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

Bretman Rock

Bretman Rock ha elegido un llamativo diseño compuesto por falda y chaqueta con detalles plisados y en tonos dorados.

Bretman Rock vestida de dorado. (Foto: Gtres)

Alba Rohrwacher

La actriz italiana ha apostado por el negro con un llamativo vestido con una voluminosa falda y volantes en los puños y en la zona de los hombros. Una creación arriesgada de Alessandro Michele para Valentino.

Alba Rohrwacher posando en Hollywood. (Foto: Gtres)

Aunjanue Ellis-Taylor

De negro con un sencillo traje ha posado Aunjanue Ellis-Taylor. Sin embargo, la capa XXL que llevaba sobre los hombros ha dado al traste con un estilismo que destacaba por su elegancia y su sofisticación.

Aunjanue Ellis-Taylor en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

A pesar de que ha habido varios fiascos de estilo en esta edición de los premios Oscar, lo cierto es que la mayoría de los asistentes han rivalizado en elegancia y sería complicado elegir quién ha sido la que ha llevado el look más acertado.