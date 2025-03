Después de vivir una gala llena de emociones durante la última entrega de los premios Oscar, celebrados en el emblemático Dolby Teathre de Hollywood, Karla Sofía Gascón ha reaparecido en Madrid para asistir este 10 de marzo a la 33ª edición de los Premios Unión de Actores, gala que tuvo lugar en el Circo Price de la capital.

A su llegada, la intérprete de Emilia Pérez aseguró a los medios de comunicación allí presentes que se encuentra «muy bien» a pesar de que desde hace semanas se encuentra en el ojo del huracán mediático tras salir a la luz unos controvertidos comentarios. Sin embargo, Gascón ha recibido apoyo de numerosos rostros conocidos y, entre ellos, destaca Aitana Sánchez Gijón.

Karla Sofía Gascón en Madrid. (Foto: Gtres)

La veterana actriz quiso dedicarle unas cálidas palabras a Karla Sofía Gascón, posicionándose así de lado. «Karla ha hecho un gran trabajo y, por supuesto, merecidísimas todas las nominaciones. Creo que ha sido sometida a un escrache absolutamente desproporcionado y destructivo. Creo que ninguna persona merece eso por muy equivocadas que sean ciertas opiniones», expresó Gijón.

Aitana Sánchez Gijón no sólo dio su opinión sobre la situación de su compañera de profesión, sino que también al verla en el interior del edificio no dudó en darle un gran abrazo ante la mirada de los allí presentes. Ambas mujeres derrocharon complicidad y demostraron el aprecio que sienten la una por la otra.

Karla Sofía Gascón recogiendo un premio. (Foto: Gtres)

Esta reaparición de Gascón se produce días después de hacer una profunda reflexión tras haber estado en los premios Oscar. A través de las redes sociales se sinceró con sus seguidores mediante un texto de lo más aplaudido. «Si algo he aprendido en este tiempo es que el odio no se extingue con más odio. Sólo a través del entendimiento, la compasión y la empatía podremos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de condena, sino de riqueza. Gracias desde lo más profundo de mi corazón», expresó.

Los polémicos comentarios

Fue la revista Variety la que publicó los tuits pasados de Karla Sofía Gascón. «Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene, en vez de dar inglés, tenemos que dar árabe… y un cordero», «¿Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España? Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del Islam», fueron algunos de los mensajes por los que la actriz fue duramente criticada hasta tal punto que no estuvo presente en los reconocidos premios Goya.