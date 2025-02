Aitana se abre en canal para hablar de su depresión: "Empiezo a estar muy mal"

Aitana ha presentado este 20 de febrero el que es uno de sus proyectos más ambiciosos: su propio documental. La pieza audiovisual que lleva como título Metamorfosis se estrenará el próximo 28 en la plataforma de Netflix, pero antes de que llegue el gran día, la cantante ha hablado con los medios de comunicación sobre cómo ha vivido este proceso.

La intérprete de Mariposas ha dejado a un lado el hermetismo que siempre le ha caracterizado y se ha sincerado como nunca sobre un aspecto muy personal de su esfera privada. La cantante ha confesado que padece depresión y ha explicado que ha incrementado sus sesiones de terapia para poder afrontar esta delicada etapa por la que está atravesando.

Aitana posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Aitana y la depresión

En un primer momento, Aitana ha agradecido a la prensa el cariño recibido. «Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y con mi familia, que también ha venido», ha indicado. «La realidad es que en el documental no hablo de la depresión. O sea, esto no es ninguna promoción es porque al final de las grabaciones se ve que empiezo a estar muy mal y no se entiende el motivo», ha comentado. «Cuando lo he visto con mi familia, mi tía me dijo que la gente no iba a entender qué me estaba pasando. Ni tan siquiera yo sabía por qué estaba mal. La depresión me la diagnosticaron en noviembre», ha señalado.

Aitana en la presentación de su documental. (Foto: Gtres)

La artista ha querido explicar también que ha dado el paso al frente de explicar su situación de manera pública porque es algo que le estaba pasando. «Desde entonces, no me enfrento a las cámaras porque, la verdad, cuando os veía (hace referencia a los periodistas), me temblaban las manos y me iba el corazón muy rápido porque lo pasaba mal, realmente no sabía qué me pasaba», ha añadido.

Aitana ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

¿Cómo se encuentra Aitana?

La artista ha revelado en esta rueda de prensa cómo se encuentra actualmente. «Se puede decir que estoy un poco mejor, pero esto no se cura de un día para el otro para nada. Entonces, siento que hay días buenos y otros malos. Yo solamente tenía malos, entonces me alegra mucho poder estar mejor respecto a eso», ha dicho.

¿Por qué no habla de su vida privada?

Aprovechando esta entrevista, Aitana ha explicado con total sinceridad el motivo por el que no quiere contar detalles de su vida privada cuando es preguntada por la calle. «Es que paso mucha vergüenza, yo tampoco he vendido nunca una exclusiva a una revista ni nada por el estilo», ha indicado a los periodistas. Estas declaraciones de la que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 salen a la luz unos días después de que ella misma revelara el patrimonio que tiene en un conocido programa de televisión. Y es que desde que salió de la Academia de RTVE su carrera musical ha ido in crescendo, al igual que su nivel adquisitivo. A sus 25 años, la intérprete alcanza un patrimonio de 4,5 millones de euros.