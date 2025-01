La actriz Aitana Sánchez-Gijón ha sorprendido a sus seguidores con una confesión nostálgica sobre su admiración por Richard Gere, a raíz del anuncio de que el actor estadounidense recibirá el Goya Internacional en la próxima edición de los Premios Goya. A través de sus redes sociales, la intérprete española ha compartido una anécdota de su juventud en la que ha admitido que quedó completamente fascinada por Gere tras ver una de sus películas más icónicas.

Ha sido a través de su cuenta de Instagran que Sánchez-Gijón ha publicado una imagen de la mítica película Oficial y caballero (1982), protagonizada por Richard Gere y Debra Winger, previa confesión. En el pie de foto, la actriz ha escrito: «A los dieciséis años me enamoré perdidamente de Richard Gere. Tenía pósters suyos en mi habitación y fotos en mi carpeta del instituto. Mi amiga Almudena me dijo el día que salimos de ver Oficial y caballero que sabía que algún día trabajaría con él porque, como yo era actriz, así ocurrirían las cosas. A mí me hizo mucha gracia su delirio y nos reímos juntas entre suspiro y suspiro de amor».

Pero nada queda ahí. Aitana Sánchez-Gijón ha contado que, cuatro años después de ese momento, recibió una llamada de su agente comunicándole que Richard Gere quería conocerla porque estaban buscando una actriz para una película que él protagonizaría. «Con el corazón en la boca fui a verle y pasamos juntos más de una hora charlando en su hotel. Fue encantador. Y me regaló un kiwi», explica. Sin embargo, la película nunca llegó a realizarse, aunque la actriz guarda con cariño el recuerdo de aquel encuentro.

Con todo, no fue hasta 2007 cuando Aitana Sánchez-Gijón tuvo la oportunidad de reencontrarse con Gere cuando el actor fue distinguido con el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián. La actriz española fue la encargada de entregarle el galardón, un momento que ahora recuerda con especial emoción al saber que Richard Gere recibirá el Goya Internacional. La próxima edición de los Premios Goya, cabe destacar, tendrá lugar el próximo 10 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Entre las producciones con más nominaciones destacan El 47, que encabeza la lista con 14 candidaturas, seguida de cerca por La infiltrada con 13 y Segundo premio con 11. También han logrado un gran número de nominaciones La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, con 10, así como La virgen roja, Casa en llamas y La estrella azul, consolidándose como algunas de las películas más relevantes del año.

El próximo encuentro de Aitana Sánchez-Gijón y Richard Gere

El próximo 10 de febrero, en Granada, los Premios Goya volverán a reunir a estas dos figuras del cine en una noche que «promete estar llena de emociones», en propias palabras de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En este sentido, Aitana Sánchez-Gijón también será una de las protagonistas de la gala, ya que recibirá el Goya de Honor por su destacada carrera en el cine español. La actriz, conocida por películas como Un paseo por las nubes y La regenta, ha sido una figura clave en la industria cinematográfica española y ha abierto camino para muchas intérpretes de su generación.

Para la actriz, el Goya de Honor «es un espaldarazo, es sentirme querida por mis compañeras y compañeros, que valoran que llevo aquí toda la vida y sentir que formo parte de esta familia del cine. Son 40 años desde que empecé a dedicarme profesionalmente a la actuación (..) He nacido casi siendo actriz y sentir que esa trayectoria de vida es vista por mis compañeros me emociona profundamente. Es un estímulo para seguir adelante».