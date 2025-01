El herbolario de La Coruña donde ha parado Richard Gere antes de volver a Madrid

Richard Gere vendió su mansión de Connecticut (Estados Unidos) por más de 10 millones de euros, pues pensó que lo mejor para su familia era cambiar de aires y empezar una nueva etapa en España. Se ha instalado en Madrid, concretamente en la urbanización La Moraleja, así que ahora es vecino de rostros tan conocidos como la presentadora Ana Obregón. No obstante, el artista y su mujer no están todo el tiempo en la capital, hacen muchos viajes a Galicia para que los pequeños de la casa puedan ver sus abuelos paternos.

Tal y como avanza la prensa local, Richard Gere y Alejandra Silva han pasado unos días en La Coruña y se han dejado ver por la plaza de España de la ciudad. Según cuentan, el protagonista de Pretty Woman ha entrado en uno de los centros más famosos de la zona, un herbolario ubicado en la calle San Juan. Según los datos aportados por los testigos, cabe la posibilidad de que haya hecho algunas compras en El Herbolario de Luisa.

Richard Gere y Alejandra Silva en los Premios Elle for Future. (Foto: Gtres)

Los datos coinciden, así que en LOOK nos hemos puesto en contacto con el establecimiento y nos han respondido la llamada. No obstante, se han negado a dar información, blindando así lo que podría haber pasado dentro del establecimiento.

La persona que ha coincido con Richard Gere en la plaza de España de La Coruña no sabe exactamente qué compró el actor, pero no descarta que se llevase algún producto con propóleo o jalea real, pues ambos ayudan al buen funcionamiento del organismo. El artista tiene 75 años y está en plena forma gracias al estilo de vida que lleva. Combina el ejercicio físico con una buena alimentación y con algunos complementos que le ayudan mantenerse perfecto.

El Ideal Gallego ha aportado una serie de datos que hacen pensar que El Herbolario de Luisa es el lugar que ha escogido Gere para hacer una parada antes de finalizar su estancia en Galicia y volver a Madrid. Las reseñas que LOOK ha encontrado en Google sobre este negocio son muy positivas, de hecho está valorado con un 4.9 sobre 5. La mayor parte de los clientes destacan la profesionalidad de la propietaria, quien tendría mucho talento a la hora de hacer recomendaciones.

Richard Gere en un evento. (Foto: Gtres)

«Luisa, la dueña del herbolario, me vendió un jabón de alepo, espectacular para mi piel. No solo eso. Un montón de productos que me llevo de su tienda, aceites esenciales para perfumarme y muchos alimentos me van de maravilla. Su trato es excepcional y su tienda cuando entras transmite una gran confianza y armonía», escribe una usuaria.

El gesto de Richard Gere con su mujer

Richard Gere y la publicista Alejandra Silva llevan juntos seis años y tienen dos hijos en común. Su relación se ha desarrollado en Estados Unidos, lejos de la familia gallega de Alejandra. El actor considera que su mujer ha sido muy generosa durante este tiempo y cree que ahora le toca a él esforzarse para compensar. Ese es uno de los motivos por los que se ha instalado en España, donde disfrutan de una vida social muy atractiva. Tanto es así que hace unos días estuvieron en Málaga con Antonio Banderas viendo el musical Gypsy.