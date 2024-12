Desde que Richard Gere comenzó su relación con la empresaria coruñesa Alejandra Silva en 2015 -y se casaron tres años después-, su conexión con Galicia ha sido cada vez más estrecha. A lo largo de los últimos años, varios medios han informado sobre sus visitas discretas a Oleiros, el municipio donde la familia de su esposa tiene una gran casa y donde suelen veranear, una playa llamada Bastiagueiro. Como en su día informamos en exclusiva en OKDIARIO, se sabe que tienen intención de comprar una finca en la zona. Y de ahí que hayan surgido algunas dudas al respecto de las intenciones o no de ambos de pasar la Navidad en Galicia.

A pesar de haberse instalado definitivamente en nuestro país, Richard Gere y Alejandra Silva han tomado una decisión que ha sorprendido a muchos: no pasarán la Navidad en Galicia. La razón no es la falta de cariño hacia esta comunidad, sino una serie de factores prácticos que han influido en su elección. Fuentes cercanas a la familia han reconocido a LOOK que las circunstancias de la Navidad en Galicia no son las más ideales para disfrutar de las fiestas. Sobre todo en lo que respecta a la climatología y acondicionamiento de los inmuebles allí.