Richard Gere busca finca para comprar en Oleiros, un ayuntamiento próximo a La Coruña

Richard Gere ha manifestado en varias ocasiones lo feliz que está después de haber tomado la decisión de vivir en España, una elección que, como él mismo ha declarado «se lo debía a Alejandra». El matrimonio está viviendo en la exclusiva urbanización de la Moraleja, un enclave situado en el norte de Madrid, y que es una de las zonas más exclusivas de la capital. Ahí se han comprado una casa que se ha convertido en un hogar y que la propia Alejandra ha mostrado en sus redes sociales para enseñar cómo ha quedado la decoración de Navidad. En dicha publicación se puede ver que la casa está todavía sin terminar de decorar, habida cuenta del poco tiempo que llevan viviendo en ella pero que Alejandra ha querido dar su toque navideño poniendo el árbol.

«Como dice Jamie, mamá, mamá, hoy es el primer día de Christmas! ¡Cómo me gusta su energía, su inocencia, este año por fin, Navidad en España.!

Pero parece que la decisión de haberse venido a vivir a España no sólo contempla la residencia oficial en Madrid, sino también un lugar de veraneo muy especial para Alejandra y que es una playa situada a pocos kilómetros de La Coruña y dónde siempre ha veraneado su familia.

Bastiagueiro, una playa al lado de La Coruña

Alejandra pertenece a una familia numerosísima cuya casa familiar se encuentra en Bastiagueiro, una playa en las afueras de La Coruña pero que ya pertenece a otro ayuntamiento, el de Oleiros. Se trata de una enorme finca con varias casas que han sido repartidas entre los hijos y que sirve para alojar en verano a los cuantiosos miembros de la familia Silva quienes llevan veraneando toda la vida en este precioso enclave que está justo en primera línea de playa en esta playa. Si por algo se caracterizan los Silva es por ser tremendamente familiares y reunirse siempre que pueden, llegando a ser a veces más sesenta personas para comer ya que la actual matriarca ha tenido diez hijos y de ahí derivan hijos, nietos, etc, hasta completar una familia que disfruta siempre juntándose en verano.

Los Silva están perfectamente integrados en el día a día veraniego de Bastiagueiro disfrutando tanto de la playa como de los pocos restaurantes que ahí hay. Hace no mucho, de hecho, se vio a Alejandra Silva con su marido disfrutando de uno de los míticos restaurantes de Oleiros (pueblo), el Refugio, especializado en carnes.

Playa de Bastiagueiro, donde se encuentra la casa familiar de Alejandra Silva. (Foto: Ayuntamiento de Oleiros).

Que La Coruña está de moda parece que ya nadie lo pone en duda. En los últimos años ha experimentado un cambio enorme por el llamado «efecto Inditex» que ha hecho de la urbe una zona elegida por cada vez más gente. Esto unido a que el sur de España lleva ya tiempo masificado y con unas temperaturas cada vez más altas, hace que cada vez más gente mire el norte como alternativa para veranear.

Esto es lo que parece que les ha pasado al matrimonio Gere-Silva sólo que en este caso hay una razón de tradición familiar de enorme peso. OKDIARIO ha sabido en exclusiva que el matrimonio ha encargado a una agente inmobiliaria independiente la búsqueda de una finca. «Quieren que sea en Oleiros, no han especificado preferencia de si es o no en Bastiagueiro, tampoco han mostrado preferencia sobre si está el terreno edificado o no, lo que quieren es comprar y si lo que adquieren está edificado y no les gusta, entiendo que lo reformarán. Lo que sí que quieren es mirando a la playa».

Oleiros, un ayuntamiento con una alta renta per cápita

Oleiros es un ayuntamiento pegado a La Coruña con varias playas, la primera de ellas es Santa Cristina, le sigue Bastiaguiero, a continuación Santa Cruz y, por último Mera, aunque con diferentes parroquias. El perfil del veraneante suele ser o bien gente de La Coruña que dispone de segunda residencia en cualquiera de las playas o gente de Madrid con orígenes familiares en la zona. No es una zona que esté todavía masificada por el turismo aunque sí es cierto que se ha puesto de moda en los últimos años lo que está subiendo los precios y disminuyendo los lugares para ser alquilados en temporada alta.

Richard Gere y Alejandra Silva en el festival de Venecia en septiembre de 2024. (Foto: Gtres).

Es el ayuntamiento de mayor renta per cápita por habitante dentro de la provincia de La Coruña superando incluso a la capital de la provincia que se sitúa en el segundo lugar por detrás de este. A lo largo de la costa pero también metido en las fincas del interior, son abundantes las casas estilo señorial gallegas, de granito y con un arquitectura muy concretas y, eso sí, todas ellas llenas de buganvillas y hortensias, flores muy típicas de esta zona.

La playa de Bastiagueiro, donde la familia Silva tiene su propiedad, se caracteriza por ser una de las favoritas para los amantes del surf pero también para las familias por ser amplia y relativamente resguardada. Dispone de varios restaurantes en la zona así como un enorme parking público que facilita que la gente pueda aparcar. El más famoso es el restaurante Al Corte, con un precio medio de 30 euros y con especialidad en carne a la brasa. Muy sencillo pero con unas espectaculares vistas a la playa. Este último verano se inauguró en suelo municipal y tras un concurso público y en terreno también sobre el mar una terraza estilo chill-out que pretende ser un restaurante con una apuesta gastronómica a la altura de lo que en La Coruña está siendo ya una realidad; una oferta culinaria con grandes cocineros e incluso con restaurantes con estrella Michelín. El nombre, de lo más gallego, Vaiche Boa y a los mandos de Jacobo Astray que estuvo una temporada trabajando en el Bulli.

Un alcalde comunista que lleva ‘toda una vida’

Una de las características del Ayuntamiento de Oleiros es que tiene a los mandos del consistorios a un conocido y reconocido comunista, Ángeles garcía Seoane, más conocido por todos como Gelo. Es el fundador del partido ‘Alternativa de los vecinos’, con una ideología claramente comunista. Es famosa la Avenida Che Guevara, justo la calle en la que está la casa familiar de los Silva y cuya rotonda más conocida es una escultura del famoso guerrillero nacionalizado cubano.

La famosa estatua del Che en la entrada de la playa de Bastiagueiro. (Foto: Ayuntamiento de Oleiros).

Gelo ha tenido dos etapas de alcalde, la primera de 1985 a 1996 y la segunda desde 2003 hasta ahora donde se muestra imbatible en las urnas, a pesar de haber sido condenado a seis años de inhabilitación. Para los vecinos de Oleiros, el ayuntamiento más rico de La Coruña y de los más altos en renta de España, esto no parece haber sido un motivo suficiente y sigue triunfando. Lo cierto es que la zona está llena de zonas verdes y buenos servicios, lo que hace del sitio un lugar de lo más agradable para veranear, eso sí, siempre con el permiso del viento del nordeste.