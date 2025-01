El mensaje que Ana Obregón ha mandado a Anabel Pantoja en su momento más delicado

Ana Obregón ha contactado con Anabel Pantoja a través de las redes sociales para enviarle un mensaje de ánimo. La influencer sevillana está atravesando un momento complicado porque su hija está ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. La presentadora, quien también ha tenido que enfrentarse a situaciones muy complicadas, ha roto su silencio con unas emotivas palabras.

«Querida Anabel, sé por lo que estás pasando. Os mando mucho amor y os pido que tengáis fe y paciencia porque estoy convencida de que se va a poner bien. Estoy a vuestro lado», ha escrito la protagonista de Ana y los siete. Es una de las tantas muestras de apoyo que ha recibido la influencer sevillana desde que empezaron los problemas.

Mensaje de Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

Ana Obregón, por desgracia, ha pasado muchas horas dentro de los hospitales, por eso ha empatizado con la preocupación que se ha apoderado de Anabel. No obstante, le ha recordado que no hay que perder la esperanza. La única opción es seguir luchando y afortunadamente el pronóstico es favorable, según ha comentado el periodista Antonio Rossi. El colaborador ha explicado que no hay ningún retroceso y que el avance, aunque es lento, ha mejorado la situación.

Ana Obregón ha demostrado ser una mujer fuerte, valiente y luchadora. Según ha contado ella misma, estuvo a punto de rendirse, pero se dio cuenta de que la única opción que tenía era mirar hacia el futuro. La comunicadora ha creado una fundación benéfica que lleva el nombre de su hijo para ayudar a familias que han vivido circunstancias similares a las suyas.

Anabel Pantoja no está sola

Anabel Pantoja nació en Sevilla y se ha criado allí, pero después de enamorarse de Omar Sánchez se instaló en Canarias, isla a la que considera un paraíso, por eso no se ha marchado. Sin embargo, no está sola, al contrario. Sus amigos y familiares no se separan de ella, de hecho Isabel Pantoja acaba de protagonizar unas imágenes que demuestran lo pendiente que está de la situación.

La tonadillera se está alojando en el Hotel Santa Catalina, un complejo de lujo situado a escasos kilómetros del hospital. Se ha encontrado con las cámaras de la agencia Gtres y ha sido amable con los reporteros, aunque no ha hecho declaraciones.

No todo el mundo se ha podido desplazar hasta Canarias, por eso algunos rostros conocidos han utilizado sus redes sociales o sus espacios en televisión para comunicarse con Anabel. Es el caso de Joaquín Prat, quien ha dejado claro desde su programa que respeta profundamente el silencio de la influencer.

Belén Esteban regresa a Canarias

Tal y como ha explicado Belén Esteban en Ni que fuéramos, el programa donde colabora en TEN, el sábado cogerá un avión para reencontrarse con su amiga Anabel. Ya ha estado con ella, pero ha hecho turnos con el resto del grupo para que la influencer no esté sola y este fin de semana se ha comprometido a hacerle compañía en el hospital.