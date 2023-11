Vicco bloquea la polémica tras sus sonadas declaraciones sobre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez

Ha pasado casi un año desde que Vicco se sumará a la actualidad musical del país tras lanzar su canción Nochentera en la última edición del Benidorm Fest. La joven no ganó el festival mencionado, quedando en el tercer puesto, pero lo cierto es que, desde entonces, su tema no ha parado de sonar en las principales emisoras. Dicho éxito ha provocado que la cantante haya estado presente en numerosas galas donde ha recibido incluso premios como el Mejor Artista Revelación en Los40 Music Awards, celebrados este mismo año en Santander.

Vicco en los Latin Grammy 2023 celebrados en Sevilla/ Gtres

Sin duda, su trayectoria ha dado un giro radical en menos de doce meses, pero cabe destacar que, más allá de su paso por los escenarios, la sinceridad y la naturalidad que ha mostrado tanto en las redes sociales como en las entrevistas que ha concedido le ha posicionado en el centro del huracán mediático en alguna que otra ocasión. Fue justo lo que ocurrió mientras participaba en un juego propuesto por un reportero de Los40, donde sus respuestas generaron un gran debate con opiniones muy dispares al respecto.

En él, la artista tenía que elegir entre varios famosos para hacer ‘match’ o, por el contrario, rechazarlos por no querer tener ningún tipo de cita con ellos. Sin dudarlo, contestó que sería Pedro Sánchez con quien no tendría un encuentro, dejando entrever, en cierta manera, y para muchos internautas, la posición política de la misma. Hasta ahora, la propia Vicco no se había pronunciado sobre el juego, pero ha sido justo durante los eventos previos a los Latin Grammy de Sevilla donde ha querido zanjar la polémica ocasionada por sus palabras.

eeeemmmmmmmmm… well (estando el franquista debajo) pic.twitter.com/o7A2HqP4qX — Fan Fatal 🔻 (@Luis_MR96) November 6, 2023

«Estaba jugando un juego de con quién harías ‘match’ y con quién no. Al final somos libres de poder decidir con quién nos vamos a la cama. Entonces yo estaba jugando sin ningún tipo de pretensión y se ha sacado todo de contexto. Yo estoy tranquila en ese aspecto», manifestaba visiblemente relajada.

Sin embargo, de la polémica de la que no ha querido hablar ha sido de las declaraciones que realizó sin tapujos sobre lo que opinaba de Isabel Díaz Ayuso durante su asistencia a la gala del Primavera Pop. El mismo reportero que le propuso el juego descrito línea más arriba le preguntaba sobre los defectos que tenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, a lo que ella contestaba de una manera tajante: «¿Defectos? ¡Ninguno! Es que es muy complicado esto».

Ahora, después de no sacar defectos a la política perteneciente a las líneas del Partido Popular y tras confesar, en cierta manera, su contrariedad a Pedro Sánchez, son los internautas los que continúan comentando la conclusión que ellos mismos han sacado sobre su ideología. Y es que hay muchos que consideran que haber expuesto sus pensamientos puede ocasionarle problemas en su carrera artística: «No te metas en nada. Que te van a crujir como digas algo que no les guste», «Sigue dedicándote a la música que al menos ahí lo haces mejor», «Y hasta aquí su carrera musical», escriben algunos en la red social ‘X’. No obstante, las palabras de Vicco son claras y es que para ella todo esto es fruto de una mala interpretación.