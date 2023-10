Esto vale el vestido que Aitana ha lucido en los LOS40 Music Awards

Alpha Tour, la gira que ha organizado Aitana Ocaña por España y Latinoamérica, está dando mucho de qué hablar debido a la coreografía que interpreta la cantante encima del escenario. Aitana se dio a conocer en el famoso concurso ‘Operación Triunfo’ y la industria de la música enseguida le relacionó con el público joven, pero ahora ha evolucionado y hay espectadores que no lo entienden. Algunos expertos le han acusado de haber cambiado para llamar la atención de los medios, pero ella insiste en que todo forma parte de un proceso natural.

«En este disco hay una Aitana más madura», reconoció cuando le preguntaron por este asunto. Lo cierto es que cualquiera de sus palabras genera mucha repercusión, por eso el vestido que ha llevado en LOS40 Music Awards está generando tanto revuelo. El pasado 17 de octubre posó para la prensa antes de entrar a la ceremonia y ahora todo el mundo está hablando del precio de su look. Es una pieza que pertenece a la firma italiana Andreadamo, en concreto forma parte de su colección otoño invierno 2023.

Aitana arrasa en LOS40 Music Awards

Aitana Ocaña se desplazó hasta el local Florida Retiro, situado en el corazón de la ciudad. Como dato curioso podemos destacar que su novio, el cantante Sebastián Yatra, tiene un piso de lujo muy cerca de esta sala de fiestas. La artista de ‘Operación Triunfo’ llevó un traje negro asimétrico con unos guantes que ya se han convertido en tendencia. Sin embargo, no son pocos los que han dejado de lado los detalles para centrarse en el precio de este estilismo. Si sumamos el precio del vestido y de los zapatos, Aitana se gastó alrededor de 1.000 euros para asistir perfecta a la gala.

Aitana reconoce que está acostumbrada a recibir ataques, pero considera que algunos comentarios no son objetivos y responden a otro tipo de cuestiones. Ha llamado mucho la atención toda la gente que se ha posicionado en su contra. Dentro de este grupo está la presentadora Patricia Pardo, quien asegura que sus hijas consumen la música de Aitana. La periodista no cree oportuno los bailes que la cantante realiza encima del escenario, piensa que no son apropiados para el público joven.

Las palabras de Aitana

El vestido de Aitana, firmado por Andreadamo, ha ocupado muchos titulares. Hizo una apuesta arriesgada porque no era una pieza fácil, pero ha sabido defenderla con mucha naturalidad. La misma naturalidad que ha utilizado para explicar el motivo de su última polémica. «Cuando una artista habla explícitamente de sexo se escandalizan, pero si lo hace un hombre lo pasan por alto», comenta en unas declaraciones recogidas en el diario ’20 Minutos’.

La cantante no quiere perder a su público

Es inevitable que Aitana llame la atención de los expertos en moda, pues cualquiera de sus pasos genera repercusión y se convierte en el tema del momento. No obstante, ella insiste en que quiere seguir centrada en la música. De hecho ha insistido en que su verdadero reto es fidelizar al público joven.

«No quiero romper con nada. La gente me dice que quiero buscar un público más maduro y dejar atrás el infantil. No es así, porque ¿sabes lo difícil que es que un niño sea tu fan o que te preste atención? Para mí es muy fuerte tener un público que sean niños», recalca durante la entrevista anterior.