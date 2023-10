Nueva pelea entre los concursantes de ‘Operación Triunfo’: se masca la tragedia

Todo el mundo sabe que ‘Operación Triunfo’ es uno de los programas más queridos. Los responsables del formato están preparando una nueva edición que presentará Chenoa y se emitirá en Amazon Prime. Sin embargo, el público no olvida a todo lo que pasó durante la primera temporada y por eso algunos artistas como Rosa López son tan seguidos. Precisamente es esta última la protagonista de nuestra noticia. La cantante ha tenido un problema con una de sus compañeras y cada vez es más evidente el tipo de relación que hay entre ellas. Se ha especulado mucho, pero por fin tenemos datos exactos que demuestran la verdad, una verdad que ha tardado demasiado tiempo en ver la luz.

‘Operación Triunfo 1’ marcó a una generación entera y por eso hay tanta gente que quiere llegar hasta el final de esta información. En teoría todos los que formaron parte del programa disfrutan de una bonita amistad, aunque cada vez hay más datos que hacen pensar lo contrario. En las últimas horas ha salido a la luz un tema relacionado con Rosa López que está dando mucho de que hablar. La otra artista implicada es Nuria Fergó, quien está viviendo uno de los momentos más felices de su trayectoria personal.

La nueva pelea entre los concursantes

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro han anunciado que pasarán por el altar para formalizar su relación. Llevan un año y medio juntos, tiempo suficiente para darse cuenta de que están hechos el uno para el otro. La cantante ha anunciado esta noticia en sus redes sociales. «En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero», escribió exactamente. Las reacciones no se han hecho de esperar y como no podía ser de otra forma Rosa López vuelve a estar en el centro de la noticia. ¿Se ha puesto en contacto con su supuesta amiga para felicitarla?

Tan sincera como de costumbre, Rosa ha reconocido que todavía no ha llamado a Nuria. Es algo que piensa hacer y que tiene pendiente, pero de momento no ha encontrado el momento oportuno. «Lo vi por redes y me alegro. Nuri, un besito», empezó diciendo con la prudencia que siempre le ha caracterizado. «Le tengo que escribir, que no la ha escrito».

Nuria Fergó, en el centro de la polémica

Nuria Fergó ha recibido mensajes de muchos de sus compañeros de ‘Operación Triunfo’, pero Rosa López de momento no le ha dicho nada al respecto. Eso sí, ha admitido que estaba al tanto de lo sucedido porque lo había visto en Instagram. Nuria estaba tan feliz que compartió lo que estaba pasando con sus seguidores. «Solo tú podías hacerlo así. Mi primer viaje a París superó mis expectativas. Forever París. Para siempre contigo. Te amo», le dijo la artista a su futuro marido.

Rosa López todavía no ha recibido la invitación

Rosa López no se ha esforzado en disimular y ha admitido que de momento no ha recibido ninguna invitación. No obstante, ha recalcado que todavía es muy pronto y que posiblemente Nuria no haya tenido tiempo. «Podíamos ir unos cuantos la verdad, pero si no vamos, pues también genial. Nuri, que seas muy feliz», añade López. Recordemos que en la boda de Chenoa hubo algunos participantes de ‘OT 1’ que no estaban en la lista de invitados y se originó una gran polémica.