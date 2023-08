Bomba en Operación Triunfo: esta concursante revela que tuvo relaciones sexuales en la academia

No hay ninguna duda. ‘Operación Triunfo’ es uno de los concursos más queridos por el público, pero no todos los participantes han tenido la misma suerte. Siempre suenan los mismos nombres: Chenoa, David Bisbal, Aitana Ocaña, pero ¿qué ha pasado con el resto de sus compañeros? Una artista que formó parte del programa ha confesado que mantuvo relaciones íntimas dentro de la academia. ¿De quién estamos hablando? Es una artista que tiene detrás una dilatada trayectoria, a pesar de que haya estado un tiempo en silencio.

La identidad de la cantante

Estamos hablando de Samantha Gilabert. La artista saltó a la fama gracias a su participación en la Academia de ‘Operación Triunfo’. Estuvo en la edición de 2020 y quedó séptima, le ganó Nia Correira.

Sin embargo, después del programa tuvo mucha popularidad porque durante el tiempo que duró la emisión del concurso se hizo con un ejército de seguidores muy potente. Su desparpajo y habilidad para entretener a los espectadores le convirtieron en un rostro bastante respetado. Una de las cosas que más llamaron la atención de su experiencia en ‘OT’ es que se enamoró de uno de sus compañeros, de Flavio Fernández, quien quedó en un segundo puesto.

Samantha Gilabert está en plena promoción de su nuevo disco, que lleva por nombre ‘Antídoto’ y ha aprovechado para hacer una serie de confesiones que están dando mucho de qué hablar. También aprovechó para hablar de podcast que presenta junto a Maialen, su gran amiga de ‘Operación Triunfo’. Se llama ‘Triunfitas con traumitas’ y asegura que “es muy guay” porque se puede hablar de todo, aunque reconoce que sí veta algunos temas para no tener problemas.

Las declaraciones de Samantha Gilabert

La artista está triunfando con su programa radiofónico, pero reconoce que hay temas que prefiere no tocar. Lo que sí tiene claro es que no hay nada como la naturalidad. Si se da naturalidad a un asunto es posible hablar de mismo sin tapujos. “El sexo es vida y a nadie le sorprende que unos jóvenes guapos se acuesten entre ellos”, declara. Según ha explicado, tanto ella como otros compañeros mantuvieron relaciones dentro de la Academia de ‘OT’. No solo eso, Samantha ha reflexionado a cerca de la masturbación. Sus palabras son muy importantes, pues acaban con un tema tabú.

Los secretos de ‘Operación Triunfo 2020’ están saliendo a la luz y Samantha Gilabert considera que triunfaron por un solo motivo: fueron ellos mismos, sin aditivos ni condicionantes. Explica que es un concurso duro porque hay una presión que nadie puede negar, pero también cree que hay tiempo para momentos de diversión. “Fuimos muy naturales porque así nos salía”.

La petición de la artista

Samantha Gilabert no se ha cortado a la hora de hablar de la nueva edición de ‘OT’. Ve bien el proyecto porque considera que es un concurso apasionante, pero ha hecho una petición. “Pediría más intimidad en ‘OT 2023’. Flavio (uno de sus compañeros) se fue al baño a llorar y se escuchó. Eso no hacía falta”. Sin embargo, reconoce que es un programa mágico. “Todos tenemos sentimientos encontrados con el regreso de ‘OT’. Es un formato excelente que se está reinventando”.