Bombazo en ‘Operación Triunfo’: la famosa cantante que ha anunciado su embarazo

Nadie lo puede negar. ‘Operación Triunfo’ es un concurso que ha marcado a toda una generación. Es cierto que las últimas ediciones no han tenido tanta repercusión, pero las primeras fueron un auténtico bombazo. Prueba de ello es que Chenoa, Rosa López y David Bisbal siguen siendo rostros queridos y reconocidos. Una cantante que formó parte de este proyecto ha dado la gran noticia: está embarazada. Es su tercer hijo y asegura que está encantada con la idea de ampliar la familia. Antes de desvelar la identidad de la protagonista de esta noticia debemos tener en cuenta un aspecto importante.

¿Todos los concursantes de ‘Operación Triunfo’ tienen buena relación? No. La primera en aclarar este tema fue Chenoa, quien dijo que no era amiga de Rosa López, solo eran compañeras. En el resto de las ediciones ha sucedido lo mismo. Fuentes cercanas han llegado a decir que no solamente no son amigos, supuestamente algunos han tenido problemas entre ellos. Eso sí, no es el caso de la cantante que ahora está embarazada. Ella siempre se ha mantenido al margen de las polémicas.

¡Beth está esperando su tercer hijo!

Beth Rodergas es una de las artistas más famosa de ‘Operación Triunfo’. Lleva muchos años encima de los escenarios y sabe perfectamente cómo funciona el mundo de la información. Cuenta con el apoyo del público para cualquier cosa, pero estamos hablando de un tema privado, por eso ha sido tan prudente. Eso sí, en cuanto ha visto que todo estaba bien atado se ha lanzado y ha confirmado que estaba embarazada. En 2003 arrasó en ‘OT’ y también representó a España en Eurovisión.

No hay nadie que no haya cantado ‘Dime’, su famosa canción. Disfruta de una fama estupenda y siempre se ha llevado muy bien con la prensa. Desde que ha anunciado que ampliará la familia no ha dejado de recibir felicitaciones. Vivirá esta aventura al lado de su pareja, Joan Boix March, con quien ya tiene otros dos hijos. “Increíblemente cierto”, ha escrito Beth debajo de una foto donde muestra su tripa de embarazada.

Un sueño cumplido

Beth ha estado muy centrada en su carrera musical. Ha participado en grandes proyectos y lo más importante es que ha logrado mantenerse. El público no le ha olvidado. Es cierto que su famosa canción ‘Dime’ es más conocida que sus otros temas, pero sus fans los conocen todos. Sin embargo, la fijación que ha tenido por triunfar no le ha desviado de su otro sueño: formar una familia. “Mi sueño de siempre era ser madre y formar una familia”, declaró en la revista ‘¡HOLA!’.

Beth tiene 41 años

Varios medios aseguran que esta noticia ha llegado “de manera inesperada” porque la cantante tiene 41 años y no tenía pensado volver a ser madre, pero está encantada. Afronta la aventura con una gran ilusión. Multitud de rostros conocidos como Alain Hernández, Anna Simón o Noemí Galera se han lanzado a las redes para felicitarla. ¡Todo el mundo está encantado! Ha recibido el cariño de sus amigos, familiares y sobre todo de Joan Boix March.