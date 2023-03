Los concursantes de OT que no sabías que habían formado una familia

OT es el lugar en el que se formaron muchas parejas y hasta una familia con un hijo que ya ha cumplido la mayoría de edad, entre los concursantes de OT hubo mucho amor y celos. La pareja formada por David Bisbal y Chenoa fue una de las más populares de las primeras ediciones de OT, pero no la única. A lo largo de este concurso el amor estuvo muy presente, llegando incluso a formar una familia con un niño que no existiría si sus padres no hubieran participado en el concurso.

Estos son los concursantes de OT que han formado una familia y quizás no lo sabías

Mireia Montañés es una cara conocida de los seguidores de Operación Triunfo, fue parte del primer cásting y también estuvo al lado de Alex Casademunt cuando formaron el grupo Formula abierta. Es una mujer que parecía que le sonreía la suerte, aunque la realidad no fue así. Se enamoró de su compañero Miguel Ángel, con quien también compartió grupo.

Hace 18 años tuvieron un hijo que ha heredado el talento de sus padres, Adrián es el hombre que ha conquistado sus corazones. Un niño que nació entre escenarios y platós, gracias a que sus padres participaron en Operación Triunfo. Aunque no consiguieron destacar en lo suyo, después acabaron enamorándose.

Pero el amor no dura para siempre y Mireia y Miguel Ángel decidieron separarse. Mireia se volvió a casar con su segundo marido, aunque no tuvo suerte. Es más, ha tenido que lidiar con algunas declaraciones sobre ella de lo más fuertes que demuestran el mal momento que ha pasado esta mujer en su vida.

No pudo asistir al funeral de su ex compañero Alex Casademunt por estar trabajando en Mallorca, algo que se supo después. Aunque Formula abierta acabaría separándose siempre les quedarán grandes éxitos a sus espaldas. De la misma forma que todo el mundo recordará su paso por un programa como Operación Triunfo.

La vida de Mireia hoy en día es muy distinta de aquellos años, pero claro, debemos tener en cuenta que han pasado más de 20 años desde que pasó por OT. Las primeras ediciones llegaron a la televisión teniendo poco más de 20 años y ahora ya todos tienen más de 40 años, llevamos 20 años viendo su día a día, después de ese programa que los catapultó a la fama.