De concursante a presentadora: la evolución física de Chenoa en su vuelta a ‘OT’

Después de un 2022 cuanto menos ilusionante para Chenoa, el 2023 se ha presentado como un año lleno de retos para la ex concursante de Operación Triunfo. Tanto es así, que ha sido la elegida por Amazon Prime Video para presentar la nueva y undécima edición del programa musical gracias al que saltó a la fama. Una buena nueva que la cantante ha acogido con la mayor de las alegrías y así lo ha reflejado ella misma en la presentación de este espacio que promete ser todo un éxito en la plataforma de entretenimiento en cuestión.

Ha sido durante esta misma mañana cuando la artista ha estado presente en una rueda de prensa con el objetivo de solventar todas las dudas que pudieran tener los espectadores sobre su nuevo proyecto: «Lo que es la vida (…) Creo que estoy muy parida por Operación Triunfo en tele y en música. Estoy en casa, para mí es muy gratificante mirar alrededor y ver a cámaras de OT que me han filmado cuando iba a galas. Me he dejado conocer, sabéis que no tengo filtro y que de alguna manera siempre he estado con ellos sentados en la mesa, empezando de manera muy directa en un reality de 24 horas en el que hemos comido juntos, nos hemos enfadado… Eso no se olvida, eso está a fuego y para mí es muy emocionante», comenzaba explicando, dejando entrever que está encantada con que el equipo haya contado con ella en una iniciativa tan especial.

De esta manera, Chenoa ha dado pistoletazo de salida a una nueva etapa que promete llegar a su vida repleta de éxitos y a la cual ha hecho frente ataviada con los mismos vaqueros con los que hizo el casting de Operación Triunfo en 2001, programa en el que consiguió colarse en los corazones de la audiencia por su voz y por su personalidad. Un detalle que demuestra que el cambio físico de la cantante no ha llamado mucho la atención en las últimas dos décadas, ya que a sus 47 años luce una figura muy similar a la que tenía con 25. No obstante, cabe destacar que la intérprete está más en forma que nunca, y así lo refleja en su cuenta de Instagram siempre que tiene oportunidad, compartiendo con sus seguidores algunas de sus rutinas de entrenamiento en las que no faltan los abdominales y los hipopresivos, ejercicios idóneos si lo que se quiere es lograr un vientre plano combinado con una dieta equilibrada.

También ha llamado la atención en esta última ocasión el rostro de la artista. Aunque está a punto de cumplir 50 años, la que fuera pareja de David Bisbal no luce ni una sola arruga en su cara. Un acabado puro y limpio a partes iguales que podría haber conseguido con bótox, pero lo cierto es que ella nunca ha querido hacer referencia a ese asunto para admitirlo.