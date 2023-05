David Bisbal prometió hace unos días a David Broncano en una videollamada que visitaría pronto al plató de La Resistencia y el almeriense ha cumplido su palabra en un tiempo récord. El cantante ha sido el invitado estrella del espacio este lunes, 29 de mayo y no ha dudado en someterse a las preguntas más habituales del presentador.

Como era de esperar, el almeriense llegó al plató y preguntó si decía o no la frase que se ha convertido en meme. «¿Lo digo o no lo digo?», comentó Bisbal, a lo que Broncano respondió «no lo digas», pero el público empezó a corear: «¡Que lo diga!». El artista hizo caso a la audiencia y pronunció su famosa frase viral: «Bueno, ¿cómo están los máquinas de La Resistencia?».

Bisbal ha entrado como un puma. Llega a haber un muro y lo tira abajo. No somos dignos. 🙏🏻@davidbisbal pic.twitter.com/Lca0bKjuHA — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 29, 2023

El artista ha acudido al programa en compañía de su mujer, Rosanna Zanetti, y ha derrochado desparpajo y simpatía durante la entrevista. De hecho, a su llegada, el almeriense hizo gala de su buena forma física y bromeó con Broncano sobre su estado y la fuerza de su antebrazo. Un detalle que dio pie al presentador para plantear algunas cuestiones un tanto comprometidas: «Tú, estando en pareja, ¿abandonas totalmente tu propio… sabes? O sea, estando en pareja, ¿cortas las pajas de raíz?», preguntó David Broncano, así sin tapujos.

«El autoplacer es importante en la vida» @davidbisbal Con la de giras y viajes que se mete el tío cómo no va a ser importante. El «pruébalo» final es de auténtico fenómeno. pic.twitter.com/IB6hcHl2DY — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 29, 2023

David Bisbal salió airosos de esta primera pregunta con una buena respuesta: «Yo creo que el autoplacer es importante en la vida. ¿Cómo haces estas preguntas, tío?», dijo el almeriense, después de lo cual, hizo referencia al tiempo que pasa lejos de su familia. «Si tú tienes en cuenta que yo tengo que viajar y me voy a México, me voy a Argentina, me voy a otro lado… Eso lo hace cualquier persona», sentenció el cantante. En ese momento, Broncano aprovechó para plantear una de las preguntas habituales a los invitados del programa, que hace referencia a las relaciones sexuales del último mes.

En esta ocasión, David Bisbal prefirió guardar silencio, pero no dudó en poner en un aprieto a su mujer, que estaba entre el público: «Esto lo he visto y lo veo innecesario. Te voy a explicar por qué… Es que esa respuesta no te pertenece a ti. Por ejemplo, esta respuesta no es solamente mía, tendría que ser con Rosannita porque somos un equipo». Entonces, Bisval aprovechó para preguntarle a su mujer. «¿Tú quieres que cuente las cosas como son?». Ella se mostró discreta y contestó como pudo a la incómoda pregunta: «Estoy halagada por el interés por nuestra actividad íntima, de verdad… Te doy permiso de decir no las veces, sino la última vez», comentó la mujer del artista.

El cantante bromeó y dijo que había sido apenas unos minutos antes, en el camerino del programa, pero después confesó que había sido la noche anterior, ante la tímida sonrisa de su mujer. Por su parte, David Broncano no dudó en hacer un chiste con este tema: «Les gusta a ellos los domingos por la noche. Les gusta cuando hay elecciones», dijo.