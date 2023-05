«Se viene sorpresa esta noche», así anunciaba La Resistencia que su programa iba a tener un detalle diferente a las demás entregas. Y así fue. Después de que David Broncano pidiese incansablemente que David Bisbal visitase el espacio de Movistar+, el cantante almeriense aparecía por videollamada para saludar a «los máquinas» y revelar el motivo por el que (todavía) no ha aceptado esa invitación. Una sorpresa a la que el presentador reaccionaba llevándose las manos en la cabeza y con una sonrisa de oreja a oreja.

«David, estoy sorprendido contigo, ¿tú sabes lo que has liado en las redes sociales?», le dijo el intérprete de Dígale al presentador después de tanta insistencia con su presencia en el Teatro Príncipe Gran Vía (Madrid). Pues, si hay una realidad, esa es que Broncano es el claro ejemplo de cómo mover a las masas, crear expectación y hacer de todo lo que toca un éxito rotundo. Tal ha sido siempre el deseo del conductor de invitar al ex concursante de Operación Triunfo que, además de enviar mensajes directos, también se puso en contacto con compañeros de la discográfica Universal para conseguir su objetivo, objetivo que todavía no ha conseguido.

«Te he visto súper insistente conmigo, que ‘si David no quiere venir, que qué le pasa a Bisbal con La Resistencia…’. Me han mandado mensajes todos mis compañeros de Universal», añadía el cantante ante la expectación de los allí presentes. Tras esto, Bisbal le preguntaba a su tocayo quién le había dado esa información, y Broncano respondía siendo tan sincero como de costumbre: «Pues te invitábamos, te invitábamos y no venías, y digo pues igual no quiere venir». Fue entonces cuando el intérprete de Me enamoré de ti daba explicaciones y contaba el verdadero motivo de su ausencia en el plató: «Es que he estado liado con el disco el documental, la gira… pero me encanta cómo eres, me encanta La Resistencia, los músicos, el público y voy contigo a muerte».

Tirando de humor, David se mostraba asombrado tras la sorpresa del cantante: «Me he emocionado, no lo he visto venir. ¿Cómo sé que no es Inteligencia Artificial y que eres tú?». Una pregunta a la que Bisbal contestaba cantando y haciendo alarde de su poderosa voz. Entonces, el presentador se lanzaba a proponerle una visita inmediata, concretamente al día siguiente, oferta que el almeriense rechazaba debido a un viaje: «Os toca a vosotros poner la fecha y estoy ahí con vosotros para que digáis ahora que es que no me gusta el programa. ¡Me encanta! Pero estaba esperando el momento perfecto».

Tras esta intervención en directo que nadie se esperaba, Bisbal dejaba claro que sería la cabeza del cartel del programa de Movistar+ próximamente, pero sin querer fijar una fecha determinada, pues su carrera profesional está en lo más alto: «Vamos a organizar el encuentro y ahí estaré con todos vosotros. ¡Nos vemos pronto!». Una promesa que coincide con su regreso a La Voz Kids después de ser sustituido por Pablo López.