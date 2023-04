«¿Cómo están los máquinas?»: los mejores memes virales de David Bisbal

No cabe duda de que, poco a poco, David Bisbal ha ido convirtiéndose en uno de los famosos más queridos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Pese a contar con un éxito indudable en lo que al ámbito de la música se refiere, el almeriense no solo se ha colado en los corazones de la gente por su gran talento, sino también por su carisma dentro de la esfera personal. Es por ello que hace tan solo unos días una de sus frases se hacía viral, probablemente sin que él mismo pudiera haberlo llegado a imaginar previamente.

David Bisbal es el mejor pic.twitter.com/PwyzJRYvua — ceciarmy (@ceciarmy) April 18, 2023

Esta no es otra que la de «lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?». Una pregunta que el intérprete hacía a los fans que le esperaban a la salida de su backstage, procediendo después a hacerse una foto con todos ellos con la mayor de las alegrías. La actitud del artista ha resultado ser tan natural, que en cuestión de minutos consiguió ser un fenómeno viral en todos los rincones del país, siendo cada vez más las personas que utilizan su conocida frase en su día a día para hacer referencia al marido de Rosanna Zanetti.

Sin embargo, esta no es la primera vez que David se hace con el cariño de sus seguidores por su espontaneidad. Hace una semana, Bisbal era uno de los invitados a los Premios Platino. Una alfombra roja que se llenaba de los rostros más conocidos del panorama internacional y por la que el de Almería también desfiló, dispuesto a ser entrevistado por algunos de los periodistas también presentes. Pero lo cierto es que sorprendió enormemente cuando, al finalizar su charla con una reportera, el cantante abandonó el primer plano con un divertido salto que también ha circulado en las redes sociales, siendo ya todo un fenómeno de masas el artista por una actitud que va más allá de su impecable voz.

Hace casi cuatro años, y con motivo de la finalización de un entrenamiento de la Selección Española de Fútbol, el cantante se animaba a hacer uso de sus redes sociales para tararear el himno del país. Una sintonía que fue aumentando su popularidad con el paso de los minutos, siendo utilizada por muchas personas para elaborar memes de lo más ingeniosos.

Otra de sus anécdotas más destacadas tuvo lugar con motivo de la finalización del 2019. Un momento que David y su esposa aprovecharon para viajar hasta Jordania, haciéndose eco posteriormente el artista, y a través del universo 2.0, de algunas de las experiencias vividas, aunque llamaba la atención una en especial: «Aquí en el Mar Muerto! Tenía que probar el barro del que tanto había escuchado hablar. Después de un tiempo! El barro se secó, no me podía mover, me convertí en piedra ja ja ja ja ja ja tuve que pedir ayuda a Rosanilla! Qué título le pondrías a la foto?», preguntaba, adjuntando a su testimonio una instantánea en la que aparece cubierto completamente de negro.