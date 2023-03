El romántico gesto de Rosanna Zanetti en la cita más importante para David Bisbal

Podría decirse que David Bisbal está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Y es que, además de estar inmerso en un matrimonio que parece ir viento en popa junto a Rosanna Zanetti, el almeriense puede presumir de haber celebrado 20 años de carrera profesional por todo lo alto con un concierto en el Teatro Albéniz de la capital, el cual se ha vestido de gala para acoger la visita de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional.

Como no podía ser de otra manera, el intérprete de Mi princesa ha llevado a cabo una de sus mejores actuaciones hasta la fecha frente a un público muy especial, entre el que estaba su esposa. Un momento de lo más especial en el que Bisbal ha tenido oportunidad de hablar frente a los medios de comunicación allí presentes sobre la cara B de su profesión, la cual a veces algunas personas no son capaces de ver dado que únicamente sale a relucir la mejor versión de los artistas: «Ser cantante no es nada fácil. Mis amigos siempre me dicen cosas porque no puedo quedar con ellos, no puedo tomar una cerveza, no puedo ir a lugares donde todo el mundo puede ir y en ese aspecto es una profesión bastante sacrificada», comenzaba explicando.

No obstante, David ha querido recalcar que está plenamente feliz de haber forjado su trayectoria hacia una dirección en la que únicamente ha cosechado éxitos, pudiendo también disfrutar de la compañía de sus seres queridos cuando su agenda se lo permite: «Estos últimos meses han sido maravillosos en mi tierra, Andalucía, y junto a mi familia, así que qué más puedo pedir. Estoy súper feliz», zanjaba. En ese preciso instante, Rosanna terminaba de hablar con la prensa e interrumpía la intervención de su marido al darle un cariñoso beso en la mejilla por el que todos los reporteros allí presentes se deshacían en elogios con el matrimonio, mientras que Bisbal cogía la mano de su esposa para darla un fuerte beso, demostrando así estar muy unidos.

Teniendo en cuenta la importancia de la cita, muchos han sido los famosos que no han querido perdérsela, brindando así apoyo a David Bisbal en un evento que ha reunido a sus familiares y amigos, es decir, a un círculo muy cercano a él. Es por ello que Rosa López no ha querido perderse la velada en cuestión, demostrando así estar conservando la amistad que les unió en Operación Triunfo: «Estoy como una niña pequeña. Me invitó y aquí estoy, deseando verle. Da mucha alegría ver a un compañero con esta fuerza. Es un reto muy grande el que se ha propuesto y quería venir a verlo porque luego se va fuera de España», comentaba, visiblemente orgullosa, para después admitir que lo que les mantiene unidos es «el respeto, el cariño y el amor», ya que «David como persona es súper llano».