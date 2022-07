David Bisbal desvela el momento en el que supo que Rosanna Zanetti sería la mujer de su vida

Después de haber cumplido su cuarto aniversario con Rosanna Zanetti, podría decirse que David Bisbal está viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel sentimental, razón por la que no tiene reparo en pregonar a los cuatro vientos el amor que siente por su esposa en todos y cada uno de los eventos públicos que protagoniza. En la última ocasión, el cantante se ha convertido en el gran protagonista de una rueda de prensa de celebración por sus 20 años de trayectoria musical imparable. Una jornada de lo más especial en la que, como no podía ser de otra manera, se ha acordado de su compañera de vida.

Fue durante el pasado 15 de julio cuando salió a la luz el último single del intérprete, Tú me delatas. Una canción de lo más reveladora que él mismo ha querido admitir que va dirigida a su familia, y especialmente a su esposa: “Trabajo de una manera tan espectacular y no me imagino haberme ido a México 3 meses si ella no me hubiera acompañado. Los niños pequeños pueden acompañarte porque no tienen colegio, pero ha sido muy duro no ver a tu niña de 12 años físicamente. Tengo un equipo personal de sentimientos que te ayuda mucho. Hemos formado un equipo que suma”, comenzaba diciendo, haciendo referencia a todos sus seres queridos y sin dejar de lado a Rosanna: “Es una canción que va por ella. Lo primero que pensé cuando vi a Rosanna dije ‘Ave María’. Nada más conocerla me imaginaba una vida con ella”, admitía, dejando entrever que lo suyo había sido un amor a primera vista en toda regla, que sigue manteniéndose igual de vivo pese al paso del tiempo.

Para celebrar estas dos décadas siendo uno de los rostros del panorama nacional más reconocidos a nivel internacional, el intérprete de Mi princesa vuelve a su casa. Será durante el próximo 19 de noviembre cuando dé un concierto en Almería, probablemente uno de los más importantes de su carrera: “Estoy muy agradecido y emocionado, no sabéis lo que significa para mí”, desvelaba, visiblemente emocionado por todo lo bueno que está a punto de llegarle: “El balance es que he tenido que trabajar lo que no te puedes imaginar. Momentos personales que he tenido que dejar atrás. Prácticamente no he tenido esos periodos vacacionales (…), pero lo he logrado gracias a vosotros”, concluía, dando importancia a todos los fans que le han acompañado desde sus inicios.

Aunque han sido años duros y de mucho trabajo, David prefiere quedarse con la parte buena y con todo el aprendizaje que ha ido sumando y que le ha hecho crecer, habiéndose visto a evolucionar con la llegada de nuevas tendencias al universo de la música, sin que éstas acaben creando cierto “colapso” en su vida: “Han sido momentos difíciles en los que he tenido que trabajar muy duro, pero a diferencia de parar la máquina y bajarme, he aminorado la marcha (…) En mi caso me gusta cantar de forma aflamencada. Me gusta mucho que hayamos pasado por diferentes sonidos”, aseveraba, haciendo referencia a unas canciones algo más comerciales que las de años anteriores.

Por último, el almeriense no tiene problema alguno en seguir engordando su currículum y en ampliar horizontes, por ejemplo a la hora de protagonizar una serie personal: “Nunca lo he pensado, pero estoy más enfocado en esos documentales. Me parece una forma preciosa de rescatarlos y vivirlo con vosotros. Me parece más atractivo ese trabajo, creo que no depende de mí, depende de lo que pase y de la industria del cine. No sé si me gustaría, no tengo ni idea. Si viene, que lo hagan con respeto y claro que sí”, zanjaba.