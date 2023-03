Fue el pasado 23 de febrero cuando Sergio Ramos (36) anunció su retirada de la Selección española de fútbol tras recibir una llamada telefónica del recién nombrado seleccionador del combinado español, Luis de la Fuente (61), para informarle de que no iba a contar con él en esta etapa. «Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja», empezaba diciendo el actual central del PSG en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

«En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal (…) pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido», añadía visiblemente decepcionado.

El hasta ahora capitán y jugador que más veces ha sido internacional -hasta 180- llegó a la Selección española hace casi dos décadas, con dieciocho años de edad. En julio de 2004, cuando todavía era jugador del Sevilla Fútbol Club, Ramos debutó con la Selección Sub-21. No obstante apenas un año después, el 26 de marzo de 2005, pasó a la máxima categoría. Luis Aragonés, entonces entrenador del combinado, le dio la oportunidad de representar a su país en el encuentro amistoso que disputó España contra China (3-0) en Salamanca, en el Helmántico. «No me importa que tenga 18 años. Está jugando en Primera todos los domingos», expresó Aragonés.

Con La Roja, el andaluz conquistó la Eurocopa, el principal torneo entre selecciones de fútbol europeas organizado por la UEFA, ganando en la final a Alemania gracias a un tanto de Fernando Torres (38) y, dos años más tarde, el Mundial de Sudáfrica. Asimismo, en 2012, alzó la segunda Eurocopa de España tras vencer a la Italia de Andrea Pirlo, por 4 goles a 0 en en el Estadio Olímpico de Kiev, en Rusia; y en 2016, heredó la capitanía de Iker Casillas, al que sucedió tras la retirada de este de la Selección en 2016.

Sin duda una trayectoria profesional de diez que ha ido ligada a la época más dorada de la selección nacional, y a la que han acompañado memorables gestas personales para el de Camas.

Romance con Lara Álvarez

Una de las primeras novias conocidas del deportista fue Lara Álvarez (36). La presentadora de televisión y el deportista comenzaron a salir en el año 2010 y, aunque ninguno de los dos llegó a hablar jamás de su noviazgo, lo cierto es que fueron varias las ocasiones en las que se dejaron ver juntos en actitud muy cómplice y cariñosa. La relación estuvo marcada por las idas y venidas de la pareja, que llegó a romper hasta en cuatro ocasiones.

Antes se había relacionado al ex jugador del Real Madrid con la actriz Amaia Salamanca (36), en 2009, la modelo Elisabeth Reyes (37) o la periodista Nani Gaitán (46), quien es diez años mayor que él.

Su boda de ensueño con Pilar Rubio

Tras el Mundial del año 2010 se comenzó a hablar de una posible relación entre el de Camas y la cantante India Martínez (37). No obstante, la familia Ramos desmintió la información. Dos años más tarde, en 2012, los rumores sobre una relación entre Sergio Ramos y Pilar Rubio empezaron a sonar con fuerza. Un romance que se oficializaría en septiembre de ese mismo año, después de que ella fuera pillada por los paparazzi saliendo de casa del jugador y luego, durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro, a la que acudieron de la mano.

El 15 de junio de 2019 la pareja se dio el Sí, quiero en una boda de ensueño en la Catedral de Sevilla y que se celebró en la finca que el jugador posee en la capital andaluza. Al evento no faltó nadie, ni siquiera la familia Beckham.

Su primera obra de arte notable

Bien es sabido que la familia Ramos se encuentra desde hace varios años, construyendo su propio museo personal hogareño con la ayuda de profesionales y valuado en miles de euros. Pues bien, el origen de esto se remonta también al año 2019. Fue entonces cuando el deportista adquirió su primera obra de arte notable. Se trató de Lineage of Continuum, del artista neoyorquino Phil Frist, por la que el futbolista se embolsó más de 40 mil euros.

En la actualidad, en la colección de su propiedad ya lucen cuadros de pintores tan reconocidos como el sevillano Manuel León Moreno, Banksy, Phil Frost, Juan Genovés, Manolo Valdés o Jaume Plensa, entre otros.

El primero de sus cuatro hijos

En 2014, Pilar Rubio y Sergio Ramos se estrenaron como padres con la llegada de Sergio Jr. «Queremos compartir con vosotros la inmensa alegría por el nacimiento de nuestro primer hijo, Sergio Ramos Rubio. Estamos muy contentos de que todo haya salido perfectamente. Queremos agradeceros de antemano el respeto de todos ante esta gran noticia y vuestro apoyo incondicional», escribió el defensa en su espacio en Twitter.

Un año después vendría al mundo Marco, y en 2018, nació Alejandro. Pero tanto el futbolista como la presentadora querían cuatro. Así, en julio de 2020, la pareja dio la bienvenida a su cuarto hijo en común: Máximo Adriano.